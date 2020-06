Schock! – Cyberpunk 2077 startet nicht für alle Plattformen gleichzeitig

Cyberpunk 2077 - (C) CD Projekt Red

Warschau, Polen – Cyberpunk 2077 ist sicherlich einer der größten Titel – wenn nicht sogar der Größte – 2020. Das ehrgeizige Action-Rollenspiel von CD Projekt Red hat nur einen Haken: es erscheint nicht gleichzeitig für alle Systeme, wie ursprünglich kommuniziert. Eine Pressemitteilung des Entwicklers, die via IGN.com geteilt wurde, ging jedoch wieder offline. Die Seite ist also nicht mehr erreichbar, auf der offiziellen Webseite des polnischen Entwicklerstudios. Die Spieler auf Google Stadia müssen anscheinend eine weitere Verspätung in Kauf nehmen.

Google Stadia hat sich einiges abgemüht, der ehrgeizige Streaming-Service wird später in diesem Jahr einige große neue Titel hinzufügen. Während die Bibliothek von Stadia bislang größtenteils Aufholjagd betrieben hat, sollte 2020 das Jahr werden, an dem man mit den anderen Plattformen mithalten kann. Leider wird dies beim kommenden Cyberpunk 2077 nicht der Fall sein, da jetzt bestätigt wurde, dass das Spiel zum Start am 17. September nicht für Google Stadia verfügbar sein wird.

Wieso erscheint Cyberpunk 2077 für Google Stadia später?

Dies wurde von CD Projekt Red in einer Pressemitteilung bestätigt, in der es hieß, Cyberpunk 2077 werde Ende des Jahres für Stadia kommen. Die Pressemitteilung wurde bereits letzten Monat tatsächlich online gestellt, wurde aber gerade von den Fans nicht beachtet. CD Projekt Red gab keinen Grund an, warum das Action-Rollenspiel zum Start nicht für Google Stadia verfügbar sein wird, und es wurde auch kein spezifischer Release-Termin für die Stadia-Version angegeben.

Obwohl CD Projekt Red keinen Grund angegeben hat, warum Fans auf die Stadia-Version von Cyberpunk 2077 warten müssen, hat dies möglicherweise etwas mit den Versionen des Spiels der nächsten Generation zu tun. Für Uneingeweihte ist Cyberpunk 2077 für Xbox Series X bestätigt. Eine PlayStation 5-Version ist praktisch garantiert. Es ist möglich, dass die Entwicklung der Next-Gen-Versionen von Cyberpunk 2077 mehr Zeit in Anspruch nimmt, und dies könnte die Version des Spiels sein, mit der Stadia ausgestattet wird. Dies ist derzeit jedoch nur eine Spekulation, und es gibt möglicherweise einen ganz anderen Grund, warum das Spiel beim Start nicht für die Streaming-Plattform kommt.

Unabhängig davon werden Google Stadia-Enthusiasten, die sich auf Cyberpunk 2077 freuen, von diesen Neuigkeiten zweifellos enttäuscht sein. Immerhin wird der Titel aus Polen eines der größten Spiele des Jahres sein, selbst angesichts der Konsolen der nächsten Generation, die zu dieser Weihnachtszeit starten.

Wann erhalten wir weitere Informationen zum Spiel von CD Projekt Red?

Weitere Informationen darüber, warum Cyberpunk 2077 zum Start für Google Stadia nicht verfügbar sein wird, werden möglicherweise noch in diesem Monat veröffentlicht. Im Rahmen der laufenden Summer Game Fest-Events wird CD Projekt Red am 25. Juni als spezielle Night City Wire-Präsentation stattfinden, bei der die Fans das Spiel voraussichtlich noch vor seiner Veröffentlichung im September näher kennenlernen werden.

Fakten zu Cyberpunk 2077

Entwickler-Studio: CD Projekt Red

Publisher: Bandai Namco (PAL), Warner Bros. (US), Spike Chunsoft (JP)

Leitender Entwickler: Adam Badowski

Spiel-Engine: REDengine 4

Genre: Action-Rollenspiel

Thematik: Science-Fiction, Cyberpunk

Spielmodus: Einzelspieler

Cyberpunk 2077 wird am 17. September für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht. Die Versionen für Stadia und Xbox Series X werden später im Jahr 2020 verfügbar sein. Die PS5-Version ist derzeit noch nicht angekündigt. Die PS4-Version wird jedoch auf der PS5 spielbar sein.

