Cyberpunk 2077: Neuer weiblicher NPC enthüllt – Fans staunen

CD Projekt RED enthüllte einen neuen Look für Cyberpunk 2077 NPC Judy Alvarez und sie hat sich schnell zu einem festen Favoriten unter den Fans entwickelt. Jetzt fragen sich viele, ob V mit ihr in eine „romantische Beziehung“ anfangen kann.

Auf Twitter teilte CD Projekt RED ein Ganzkörperbild von Judy Alvarez, einem Mitglied der Night City-Bande The Mox, die die Sexarbeiterinnen der Stadt unterstützt. Nebenbei wird sie auch als „führende Braindance-Technikerin“ von Night City bezeichnet. CD Projekt RED enthüllte auch, dass der Cyberpunk 2077 NPC „für ihre Fähigkeiten, Innovation und Kreativität hoch angesehen ist“.

Judy Alvarez is Night City’s premier braindance technician, heavily respected for her skills, innovation and creativity. Motivated to change things for the better she teamed with The Mox and currently works for them as a BD technician and editor. pic.twitter.com/m0AhKu1F46

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) July 3, 2020