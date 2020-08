Cyberpunk 2077: Rollenspiel oder Shooter? Entwickler klärt die Fans auf

Warschau, Polen – Als einer der am meisten erwarteten Titel des Jahres 2020 beeindruckt Cyberpunk 2077 die Fans weiterhin und scheint eine massive Veröffentlichung zu sein. Das neueste Night City Wire-Event zeigte ein noch beeindruckenderes Gameplay mit den drei verschiedenen Lebenspfaden, die die Spieler nehmen können, und sogar wie sie den Spielfluss beeinflussen. Neben mehr Szenen von Johnny Silverhand von Keanu Reeves sahen die Spieler auch mehrere Kämpfe und die verschiedenen Waffen, die zur Verfügung stehen. Bei allen Ego-Shooter-Szenen stellt CD Projekt RED sicher, dass die Spieler verstehen, was Cyberpunk 2077 ist.

Im jüngsten Interview mit Netrunner 2077 wiederholte Senior Quest Designer Miles Tost, dass CD Projekt RED die Rollenspiel-Elemente in Cyberpunk 2077 verdoppelt und einen Schritt weiter geht als die Spieler in The Witcher 3: Wild Hunt. Während die Fans vielleicht viele Schüsse und Waffen gesehen haben, sollten sie nicht erwarten, dass dieses Spiel nur ein einfacher Shooter ist. Es ist zuerst ein Rollenspiel und dann ein Shooter.

Tost gibt auch zu, dass er verstehen kann, warum einige Fans annehmen, dass Cyberpunk 2077 nicht wie ein tiefgehendes Rollenspiel aussieht, da Spieler ein Spiel aus der Ego-Perspektive mit verschiedenen Waffen sehen und automatisch annehmen, dass es ein Ego-Shooter ist. Er verspricht jedoch, dass die Spieler tatsächlich ein unglaublich tiefes Rollenspiel-Erlebnis entdecken werden. Die Spieler werden nicht nur mit einem sehr detaillierten Anpassungsbildschirm für ihren Charakter sehen, sondern auch Ausrüstungsentscheidungen treffen, indem sie Fähigkeitsbäume und Talente verwenden, um ihren Charakter weiter zu definieren, sowie Dialogoptionen, die die Entwicklung der Geschichte verändern.

In der Tat ist der Dialog ein wichtiger Punkt, an dem die bekannten immersiven Rollenspiel-Elemente angezeigt werden, z. B. Dialogoptionen, wenn eine bestimmte Fähigkeitsstufe hoch genug ist oder der Spieler eine bestimmte Eigenschaft besitzt. NPC-Charaktere zeigen dem Spieler eine wahrnehmbare Körpersprache und geben ihnen einen Hinweis darauf, wie sie mit ihnen mit der Situation umgehen sollen. Zu Schießereien wird es aber immer wieder kommen.

In Anbetracht der Tatsache, dass Cyberpunk 2077 auf dem ursprünglichen Tabletop-Erlebnis basiert, ist das starke Vertrauen in die Rollenspiel-Mechanik sinnvoll und sollte langjährige Fans von CD Projekt Red (aus Warschau, Polen) sehr glücklich machen. Während das Spiel möglicherweise nicht die ursprünglichen neun Rollen aus dem Tabletop-Spiel hat, können die Spieler mit Cyberpunk 2077 die drei Kernklassen Solo, Netrunner und Techie weiter ausbauen. Man kann die Lebenswege auch irgendwie kombinieren und etwas ganz besonderes daraus machen.

