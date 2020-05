PS5-Design: Das von Fans erstellte Video ist beeindruckend

PS5 Fankonzept

Obwohl die PlayStation 5 diesen Herbst veröffentlicht wurde, gab es von Sony nicht viele Indikatoren dafür, wie die Konsole aussehen oder wie sie enthüllt wird. Abgesehen von einer tech-zentrierten Konferenz, die aufgrund des Fehlens einer wichtigen Konsolen-Enthüllung eine Menge Kontroversen bei den Fans hervorrief, fehlte der PS5 im letzten Monat jede Art von echter Presse oder Werbung außerhalb einer Controller-Enthüllung. Wie sieht das PS5-Design also aus? Fans waren (wieder) schneller als das Unternehmen aus Japan.

Es scheint jedoch, dass die Fans die Sache selbst in die Hand genommen haben. Ein Video auf dem YouTube-Kanal von VR4Player.fr stellt sich die Enthüllung der Konsole durch einen äußerst gut gestalteten Konzept-Trailer vor. Der spektakuläre Proof of Concept zeigt nicht nur eine Wiedergabe der Konsole, sondern zeigt auch verschiedene Farbvarianten der PlayStation 5, eine Reihe von Spielen, die sich mit Hardware befassen, das Design ihrer Discs und einen Blick auf eine neue Variante beider PlayStation Move und PSVR.

PS5-Design: Neuer Fan-Trailer zeigt eine wunderschöne Konsole!

Der Konzept-Trailer zeigt zunächst ein neues PlayStation-Logo, wobei das aktuelle Design auf Weiß auf Blau durch eine Schwarz-auf-Weiß-Variante ersetzt wird. Der Trailer verwendet dann das Audio von Sony’s jüngstem “Road To PlayStation 5”-Stream als Hintergrund sowie eine entsprechend epische Musik. Der Trailer fährt dann über das PS5-Design von Vr3Player, das eine viel kleinere und schlankere Konsole als die PlayStation 4 ist. Er verfügt über einige schöne blaue Lichter über dem CD-Fach und über dem Netzschalter, wobei die Basiskonsole weiß und schwarz ist. Der Trailer zeigt dann, dass die Konsole entweder flach liegen oder senkrecht stehen kann.

PlayStation 5-“Fan-Wunsch”: Ratchet and Clank und Horizon als unangekündigte Exklusiv-Titel zum Start

Währenddessen zeigt der Trailer die Spiele, die auf die Konsole kommen, mit Blitzen von The Last of Us 2, Ratchet and Clank, Horizon, KillZone, Assassin’s Creed Valhalla und Ghost of Tsushima. Ein Traum für Fans. Neben dem grundlegenden PS5-Design zeigt der Konzept-Trailer auch einige Variationen des grundlegenden Farbschemas der Konsole: eine komplett schwarze Version, eine scheinbar von Killzone inspirierte Chromwiedergabe und eine Spider-Man-Variante mit der roten Ästhetik und dem roten Logo des Superhelden. Der Trailer zeigt dann eine Version von PSVR und PlayStation Move, die scheinbar vom neuen Controller-Design der PlayStation 5 inspiriert ist. Beide sehen absolut umwerfend aus.

Während es so aussieht, als ob wir noch eine Weile warten müssen, bis wir die PS5 endlich in ihrer ganzen Pracht sehen können, macht die Übernahme der Konsole der nächsten Generation durch VR4Player das Warten immer qualvoller. Immerhin gibt es Gerüchte für die “große Enthüllung” im Juni. Wieder einmal müssen sich Fans der PlayStation gedulden.