Sony präsentiert Finger-Tracking für PSVR im Test

Tokio, Japan – Finger-Tracking Technologie bei PSVR 2 von Sony? Völlig unerwartet veröffentlicht Sony ein Video seiner Ingenieure, wie sie eine neue Technologie für Virtual Reality testen. In dem Video sieht man eine Person, wie sie eine neue Finger-Tracking Technologie präsentiert. Allem Anschein nach wird dies für die nächste Generation von Playstation’s Virtual Reality System PSVR sein. Könnte also PSVR 2 zeitnah zur PS5 gelauncht werden?

PS5: PSVR 2 – Finger-Tracking die fehlende komponente

Die Mitbewerber von Sony spielen sich schon länger mit dieser Technologie. Die Valve Index und Oculus Touch Controller haben bereits simple Finger-Tracking Funktionen. Sony´s PSVR-System ist mit dem Move-Controllern diesbezüglich noch eingeschränkt. Der Sony-Ingenieur führt verschiedene Bewegungen durch, vom einfach zählen bis hin zu Symbolen wie “Rock-Finger” oder “Telefon”. Während der Bewegungen hält er eine Art Controller in der Hand, welcher an alte Retro Joysticks erinnert. Es könnte ein Prototyp sein, vermutlich aber eher noch eine Rohversion. Interessanterweise ist es kein Move-Controller oder eine Weiterentwicklung dessen. Man sieht auch, dass der Ingenieur verschiedene, leuchtende Sensoren auf seiner Hand platziert hat, welche seine Bewegungen festhalten.

PS5: PSVR 2 ohne Playstation Kamera?

Die jedoch interessanteste Aussage im gesamten Video ist der Nebensatz “No external Vision Sensor used”, wie GameRant berichtet. Dies bedeutet, die Bewegungen werden nicht wie jetzt durch die Playstation Kamera aufgezeichnet und wiedergegeben. Es erfolgt eine direkte Übergabe der Befehle durch den Controller! Dies könnte also bedeuten, dass die aktuelle Kombination aus PSVR, Move-Controller und Playstation Kamera in der nächsten Generation der Vergangenheit angehört. Werden wir so die PSVR 2 steuern? Die Firmenzentrale in Tokio bei Sony könnte diesen Weg für die PS5 gehen.

PSVR 2 next-gen finger-tracked VR Controllers revealed in new video from PlayStation researchers. This is COOL tech!!https://t.co/zbMJOEx9yG — Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) May 3, 2020

PlayStation 5: PSVR 2 bereits in Entwicklung?

Das Video legt die Frage Nahe, ob Sony bereits an der Entwicklung der nächsten Generation seines Virtual Reality Systems arbeitet. PSVR war weitaus erfolgreicher als viele andere Zweitsysteme von Sony, man denke an die PS Vita. Sony pusht sein VR-System selbst, indem es viele Games kostenlos im Playstation Store anbietet und so zum Testen animiert. Die Bibliothek wächst in regelmäßigen Abständen. Während die aktuelle Version doch einen kleinen Kabelsalat mit sich bringt, kursieren Gerüchte um eine kabellose Version. Sony hat angeblich einige Patente diesbezüglich registriert.

Sollte Sony eine Finger-Tracking Technologie für PSVR 2 tatsächlich in Betracht ziehen, würde dies einige Gamer-Herzen höher schlagen lassen. Für Ego-Shooter Duelle wie Modern Warfare würde dies eine völlig neue Erfahrung bieten. Überzeugt euch hier selbst vom Video zum Test der Finger-Tracking Technologie von Sony.