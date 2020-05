PS5 Mega-Feature? Spieler können Games im Store kostenlos anspielen

Fan-Konzept von LetsGoDigital. Bisher hat uns Sony die PS5 noch nicht vorgestellt!

Tokio, Japan – Ein neues Gerücht besagt, dass die PlayStation 5 es Benutzern ermöglicht, jedes Spiel im PlayStation Store kostenlos herunterzuladen und auszuprobieren. Wenn dieses Leck zutrifft, sind Demos für alle digitalen PS5-Games erforderlich.

Demos wurden von Entwicklern im Laufe dieser Konsolengeneration irgendwie vergessen und durch begrenzte Zugänge und Multiplayer-Betas ersetzt. Viele Spieler haben YouTube, Twitch und andere Websites besucht, um sich vor dem Kauf einen Eindruck davon zu verschaffen, wie ein Spiel aussieht. Dies könnte sich jedoch in naher Zukunft ändern. Einige Spielekonsolen haben in der Vergangenheit versucht, jedes Game kostenlos anspielen zu lassen, wie Ouya – die Android-Konsole aus dem Jahr 2013 die kläglich scheiterte, aber eine große Kraft im Konsolenbereich wie Sony hat noch nie zuvor eine solche Funktion implementiert.

PS5: Mega-Feature erlaubt anspielen von Games

Laut dem Leck wird die PS5 mit einer brandneuen Oberfläche für den PlayStation Store ausgeliefert, und die Spieler können jedes Game ausprobieren, bevor sie es kaufen. Der Leak weist auch darauf hin, dass die Spieldemos innerhalb von Sekunden spielbar sein werden und dass kein Download jeglicher Art erforderlich ist. Streaming wurde in dem Leak nicht erwähnt, aber auf diese Weise werden die Demos vermutlich geliefert, wenn kein Download erforderlich ist, insbesondere wenn die Download-Größen von Spielen in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen sind. Anscheinend nutzt Sony die Streaming-Möglichkeiten von PlayStation Now.

Durch Streaming können alle Games sofort gespielt werden, und der Konzern aus Tokio verfügt angesichts des ständig wachsenden Streaming-Dienstes PlayStation Now definitiv über die Infrastruktur, um dies zu unterstützen. Es wurden jedoch keine Details darüber angegeben, welche Teile von Spielen in den Demos enthalten sein würden. Es bleibt abzuwarten, ob PlayStation 5-Benutzer die ersten Minuten jedes Spiels oder einen bestimmten vertikalen Teil jedes Spiels ausprobieren können. Die Japaner haben Details zur kommenden Konsole knapp gehalten und in den letzten Monaten nur ein paar Nachrichten mit uns geteilt. Diese Funktion wird höchstwahrscheinlich erst viel näher am Start des Systems offiziell gemacht, wenn sie tatsächlich real ist.

PS5’s New PS Store User Interface Allows You to Browse & Try Every Game Instantly, Playable Within Seconds, With No Traditional Downloading Required, No Waiting, Before You Decide to Purchase the Full Game & Download It as Normal. #Rumour #PS5 #PSStore #PSN $SNE pic.twitter.com/V04o2b9cdV — PS5 Only (@ConsoleTime) April 30, 2020

Holt sich Sony damit den nötigen Vorsprung für die PlayStation 5?

Wenn dieses Gerücht (Link: Twitter.com) real wird, wäre es ein großer Gewinn für Sony und ein Vorsprung für die nächste Konsolengeneration. Microsoft hat die Qualität der auf Xbox One bereitgestellten Dienste verbessert, und der Xbox Game Pass wird eine echte Bedrohung für die PS5 darstellen, wenn man in Tokio PlayStation Now bis zum Start der Xbox Series X im Laufe dieses Jahres nicht zu einem wettbewerbsfähigen Dienst macht. Obligatorische Demos, insbesondere ohne Downloads, sind eine hervorragende Idee, aber es gibt mehrere Hindernisse, die verhindert haben, dass dies auf anderen Systemen erforderlich ist. Die Streaming-Infrastruktur wird, zumindest für kurze Spielphasen, in der nächsten Konsolengeneration in der Lage sein, so etwas zu bewältigen, aber Lizenzen und andere Probleme könnten die Japaner davon abhalten, diese gemunkelte Funktion zu erreichen.

Die große Enthüllung der Next-Gen-Konsole wird bekanntlich immer wieder nach hinten verschoben. Nun besagt ein neues Gerücht, dass die neue Konsole Anfang Juni gezeigt wird.

Die PlayStation 5 ist für Ende 2020 geplant. Die Idee kostenlos den Spieler die Games zu präsentieren klingt wunderbar. Wir können nur hoffen das diese Funktion auch wirklich umgesetzt wird. Was haltet ihr davon? Sagt es uns in den Kommentaren!