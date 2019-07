Sony arbeitet aktuell nicht nur an einer neuen Konsole, der PlayStation 5 (PS5), sondern auch an einem neuen VR-Headset. Wenn ihr die PSVR bereits euer Eigen nennt, dann könnt ihr diese auch auf der nächsten Konsole benutzen. Aber, eine PSVR 2 wird kommen. Soviel ist sicher. Und diese wird kabellos sein, wenn es nach der neuesten Patentanmeldung geht.

In einer Reihe neuer Patentdokumente sehen wir, dass Sony möglicherweise über ein drahtloses Headset für die PSVR 2 nachdenkt. Um Übelkeit zu bekämpfen, gibt es immer noch Probleme mit der VR, die mithilfe von Beschleunigungs- und Gyro-Sensoren erkannt werden sollen wie Benutzer ihre Köpfe neigen, um besser zu erraten, was sie auf dem Bildschirm sehen. In den Patenten wird auch die Verwendung einer neuen Grafik-Rendering-Technologie mit dem Namen Foveated Rendering erwähnt. Mit dieser neuen Technik sollen Ladezeiten der GPU verkürzt werden. Dabei werden nur die Teile eines Bildes, die ein Spieler am ehesten betrachtet, mit hochwertigen Grafiken versehen. Die gesamte Anmeldung könnt ihr beim US Patent & Trademark Office nachlesen, wenn ihr dazu Lust habt.

Sony hat in der Vergangenheit erwähnt, dass das nächste VR-Headset möglicherweise in mehreren Modellen erhältlich sein wird. Wir sehen hier also möglicherweise nur eine von zwei oder mehr Möglichkeiten. Wir werden das Headset der nächsten Generation wahrscheinlich erst lange nach dem Start der PS5 sehen. VR-Mitbewerber Facebook, bzw. Oculus, scheint nicht so erfolgreich unterwegs zu sein. Mittlerweile glauben nicht mehr die eigenen Mitbegründer daran!