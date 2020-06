PlayStation 5: Unerwartete Ankündigung zum Preis der PS5

Der Preis der PS5 ist heiß.

Tatsächlich hätte Sony diese Woche eine Vorschau auf die PlayStation 5 haben sollen, die aufgrund der Proteste in den USA abgesagt wurde. Aus Respekt vor #BlackLivesMatter wird die große Enthüllung der exklusiven PS5-Games auf Eis gelegt. Dieses Detail hätten wir am Donnerstag jedoch nicht erfahren: den Preis der PlayStation 5. Mit der Bekanntgabe wird sich Sony noch Zeit lassen, denn Microsoft hat in diese Richtung auch noch nichts herausgelassen für seine neue Konsole.

Trotzdem konnte man Sony CEO Jim Ryan einige neue Details in einen Interview herauslocken. Die Kollegen von Gamesindustry.biz konnten dem PlayStation-Mann folgende Äußerung entlocken:

„Die beste Art und Weise, wie wir die aktuellen Schwierigkeiten (Anm.: Aufgrund der Corona-Pandemie) angehen, ist das beste Preisleistungsverhältnis zu gewährleisten. Das heißt zwangsläufig allerdings nicht den niedrigsten Preis…“

Was sagen Experten zum Preis der PS5?

Natürlich gibt es eine Einschätzung von Analysten und Experten, die die Hardware der kommenden Next-Gen-Konsole durchleuchtet haben. So sind die Herstellungskosten irgendwo bei 450 US-Dollar. Mit diesem Wissen geht man davon aus, dass die PlayStation 5 zum Launch ca. 499 Euro kosten wird. Damit wäre die PS5 um 100 Euro teurer als die PlayStation 4 im Jahr 2013.

Wir haben euch folgende Tabelle zusammengestellt, die die Preise der PlayStation-Systeme zum Launch zeigt:

System Start-Preis Release PlayStation 152 Euro 29.09.1995 PlayStation 2 444 Euro 24.11.2000 PlayStation 3 599 Euro 23.03.2007 PlayStation 4 399 Euro 29.11.2013

Ist die Xbox Series X billiger als die PlayStation 5?

Einige Analysten sind sich auch sicher, dass Microsoft diesmal beim Preis nicht klein bei gegeben wird. So stellt man sich darauf ein, die erste Zeit mit dem Verkauf der Hardware der Xbox Series X kein Geld zu verdienen. Der amerikanische Analyst Michael Patcher von der Finanzfirma Wedbush Securities sagte auf YouTube, dass man in Redmond durchaus bereit und auch in der Lage sei, den Preis „deutlich“ unter jenen der Sony PS5 anzusetzen.

Der Analyst verwies dabei auf die Bilanz von Microsoft. Wenn das Milliarden-schwere Unternehmen rund 100 US-Dollar an einer Konsole verliert, wäre das für den Konzern hinter der Gaming-Sparte Xbox „kein großes Problem“. Die Xbox Series X soll demnach 399 Euro kosten, also 100 Euro günstiger als die PS5. Damit wäre man um 100 Euro günstiger als zum Start der Xbox One (im Bundle mit Kinect). Microsoft war schon einmal gut beraten, eine Konsole „günstig“ zu starten. Die Xbox 360 kostete zum Launch niedrige 299 Euro, die PlayStation 3 599 Euro. Nur durch starke Preissenkungen konnte Sony die Verkaufszahlen in die Höhe bringen. Lange Zeit war man hinter Konkurrent Microsoft abgeschlagen.

Bis Sony und Microsoft den Preis ihrer Konsolen genannt haben, bleibt alles Spekulation.