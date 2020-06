PS5 Preis: Ehemaliger Xbox-Manager gibt klare Preisgrenze

Während das jüngste Event von Sony uns endlich den ersten Blick auf die eigentliche PlayStation 5 selbst gab, gibt es noch einige wichtige Fakten, die wir nicht wirklich kennen. Der wichtigste Fakt unter ihnen ist genau das, was das Ding kosten wird, wenn es veröffentlicht wird. Es gab Gerüchte und Platzhalter, die online aufgetaucht sind und zwischen 400 und 700 Euro/US-Dollar lagen. Bisher gab es kein offizielles Wort von Sony Interactive Entertainment auf die eine oder andere Weise. Unserer Meinung nach wird die PS5 500 Euro kosten, und es scheint, dass der frühere Xbox-Manager Albert Penello zustimmt, dass der Preis nicht höher sein wird.

Penello, der fast 18 Jahre im Xbox-Marketing tätig war, wurde kürzlich gefragt, ob er glaubt, dass die PS5 wirklich für 600 US-Dollar erscheinen würde, und seine Antwort war ziemlich einfach: „Auf keinen Fall kostet ist diese Konsole über 499 US-Dollar.“ Auf Twitter gab er folgendes von sich:

I believe in the saying "never say never"

But I gotta say never. No way this console is over $499.

— Albert Penello (@albertpenello) June 12, 2020