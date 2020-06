Star Wars Squadrons: Erscheint es auch für PS5 und Xbox Series X?

Erscheint Star Wars Squadrons auch für die PS5 und Xbox Series X?

Wir nähern uns der neuen Konsolen-Generation mit riesigen Schritten. Letzte Woche startete Sony seinen Hype-Zug für die PlayStation 5, nachdem die Konsole der nächsten Generation enthüllt wurde. Microsoft wird Anfang Juli mit seinem Xbox 20/20-Event nachziehen und Gameplay-Material zu ihren exklusiven Spielen bieten. Womöglich erfahren wir sogar Details zur Xbox Series S, der digitalen Version und dem kleineren Bruder der Xbox Series X. Und genau zu dieser Zeit fragen wir uns: erscheinen Spiele wie Star Wars: Squadrons, die noch für PS4 und Xbox One kommen, auch für PS5 und Xbox Series X?

Star Wars: Squadrons wird das erste Spiel hinter der kultigen Sci-Fi-Marke sein, dass dem unglaublichen Erfolg von Jedi: Fallen Order folgen wird. Das Spiel ist eindeutig ein spiritueller Nachfolger von Star Wars: Rogue Squadron, was bedeutet, dass die Erwartungen der Spieler bereits hoch sind.

Star Wars: Squadrons – Was passiert im Spiel?

Das neue Spiel (hauptsächlich im Mehrspielermodus) ermöglicht es den Spielern, die Rolle eines Piloten der Rebellion oder des Imperiums zu übernehmen. Es wird auch eine Einzelspieler-Geschichte geben, die untersucht, was im Star Wars- Universum nach der Schlacht von Endor passiert, sowie die Zerstörung des Todessterns, während zwischen den Perspektiven der Piloten von jeder Kriegsseite gewechselt wird.

Nachdem die Veröffentlichung von Star Wars: Squadrons im Herbst angekündigt wurde, gab es viele Fragen, ob es auch auf Konsolen der nächsten Generation verfügbar sein wird. Immerhin erscheinen die beiden Konsolen nur kurze Zeit später, nachdem das Spiel von Entwickler EA Motive für die aktuelle Konsolen-Generation und PC veröffentlicht wurde. Derzeit gab es noch keine Ankündigung seitens des Publishers Electronic Arts.

Das kommende Star Wars-Spiel ist nur für PS4, Xbox One und PC angekündigt

Derzeit wurde Star Wars: Squadrons nur für die Veröffentlichung auf PlayStation 4, Xbox One und PC bestätigt und wird am 2. Oktober 2020 offiziell veröffentlicht. Angesichts des Release-Termins des Spiels ist es nicht verwunderlich, dass sich die Spieler die Frage der „Veröffentlichung auf PS5 und Xbox Series X“ stellen. Für Plattformen der nächsten Generation wurde dies noch nicht bestätigt. Die Konsolen der nächsten Generation selbst haben jedoch kein offizielles Erscheinungsdatum erhalten, obwohl sowohl Sony als auch Microsoft bestätigt haben, dass sie bis zur Weihnachtszeit auf dem Markt sein werden. Daher ist eine Veröffentlichung im November am wahrscheinlichsten. In ähnlicher Weise werden viele andere mit Spannung erwartete Spiele am Ende der letzten Konsolengeneration veröffentlicht, ohne zu bestätigen, ob und wann sie auf der PlayStation 5 und Xbox Series X verfügbar sein werden.

The Last of Us 2 ist ein gutes Beispiel, dass die Fragezeichen über den Köpfen der PS4- und zukünftigen PS5-Spieler schweben lässt. Doch der Titel von Naughty Dog ist ein Exklusivtitel, Star Wars: Squadrons kommt von EA. Warum sollte ein Dritt-Hersteller nicht selbst entscheiden, wann und wie er seine Spiele für die nächste Konsolen-Generation ankündigt? Oder erscheint das Spiel erst gar nicht auf der nächsten Konsolen-Generation, was in Anbetracht der sensationellen Grafik des ersten Trailers ziemlich Schade wäre.

Was meint ihr? Sollte EA auch Versionen für die PS5 und Xbox Series X herausbringen? Sagt es uns in den Kommentaren!

Star Wars: Squadrons erscheint am 2. Oktober 2020 für PS4 (PSVR), Xbox One und PC – mit Flight-Stick- und VR-Unterstützung.