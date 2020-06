Horizon: Forbidden West – Neue Gameplay-Details und Release

Horizon: Forbidden West - (C) Guerilla Games, Sony

Sony gab den Fans letzte Woche endlich das, was sie wollten, da das lang erwartete PlayStation 5-Event zahlreiche Spiele sowie die Konsole selbst präsentierte. Einer der Höhepunkte dieses Showcases kam gegen Ende, als Guerilla Games bestätigte, dass Horizon: Forbidden West sich in der aktiven Entwicklung für die PS5 befindet. Der Debüt-Trailer war beeindruckend, aber es fehlten einige Details, auf die die Fans gewartet haben. Diese Woche repariert Sony dies.

Nach der beeindruckenden Enthüllung in der vergangenen Woche wurde auf dem offiziellen PlayStation-Kanal ein neues Video veröffentlicht, das einen besseren Einblick in Horizon: Forbidden West bietet. Der Spielleiter Mathijs de Jonge bestätigt, dass sich der Titel des Spiels auf eine neue Grenze im Spiel bezieht, die die Spieler erkunden müssen. Wie im Debüt-Trailer angedeutet, besteht dieser Ort größtenteils aus Orten westlich von Colorado, einschließlich Utah bis zur Pazifikküste, wie durch bekannte Sehenswürdigkeiten wie die Golden Gate Bridge zu sehen ist.

Horizon: Forbidden West – Eine noch größere Welt als in Horizon Zero Dawn

Dank der zusätzlichen Leistung der PlayStation 5 konnte Guerilla Games die Welt immersiver und detaillierter gestalten. Eine Möglichkeit besteht darin, dass es im Spiel praktisch keine Ladebildschirme gibt, darunter das Laden von Kontrollpunkten, das Wiederauftauchen nach dem Tod und sogar das schnelle Reisen. Das Beeindruckende daran ist, dass die offene Welt viel größer als im ersten Spiel ist. Nicht nur das, wir können im zweiten Spiel mit Aloy sogar die Unterwasser-Welt erkunden. Fast schon wie in Avatar 2.

In Bezug auf das Gameplay bietet Horizon: Forbidden West Dutzende neuer Maschinen-Gegner sowie einige wiederkehrende. Aloy wird im Spiel auf zahlreiche verschiedene Stämme stoßen, von denen einige friedlich sind und andere es nicht allzu freundlich finden, einen Fremden in ihrem Gebiet zu sehen. Ein solcher feindlicher Stamm hat herausgefunden, wie man Maschinen außer Kraft setzt, und sie als Kriegstiere im Kampf eingesetzt. Viele dieser Kriegstiere sind auch mit Kampfverbesserungen ausgestattet, was es noch schwieriger macht, sie zu besiegen.

Wann erscheint das exklusive Sony PS5-Spiel?

Zusätzlich zu den neuen Gameplay-Details bietet de Jonge einen kleinen Einblick, wann das Spiel für PlayStation 5-Besitzer verfügbar sein wird. Wie gegen Ende des Videos bekannt wurde, strebt das Team von Guerrilla Games an, Horizon: Forbidden West im Jahr 2021 zu starten. Leider wird das Datum nicht weiter eingegrenzt, was bedeutet, dass es Anfang des Jahres oder erst zum Weihnachtsgeschäft 2021 hin sein könnte. Unabhängig davon müssen die Fans nun etwas geduldiger bleiben, bevor sie diese erwartete Fortsetzung in die Hände bekommen.

Horizon: Forbidden West startet 2021 für die PlayStation 5. Das Spiel wird eine größere offene Spielwelt bieten als Horizon Zero Dawn. Die Sony PS5 erscheint angeblich am 20. November 2020.