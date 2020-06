Bugsnax für die PS5: Fans denken dabei an einen Horror-Spiel

Fans denken, dass Bugsnax, das beim PS5-Event angekündigt wurde, insgeheim ein schreckliches Horrorspiel ist. Der Bugsnax-Trailer war unglaublich süß und enthielt ein Lied über das Finden verschiedener Bugs zum Essen, aber es könnte etwas heimtückischeres verbergen.

Offiziell ist Bugsnax ein „skurriles Abenteuerspiel“, das von Young Horses entwickelt wurde, dem Team, das das ebenfalls sehr reizvolle Spiel Octodad: Dadliest Catch entwickelt hat. Allerdings scheinen einige Leute auf Twitter zu glauben, dass das Spiel eines der größten Horrorspiele des Jahres sein könnte. Der Spieleentwickler StealthyMoose schrieb, dass „Bugsnax ein Horrorspiel ist und ihr mir nichts anderes erzählen könnt“, während der Twitch-Streamer PeachSaliva, der „keine Probleme“ mit Körperhorror hat, sagte, Bugsnax habe sie „zu Recht erschreckt“.

Bugsnax is a horror game and you will not be able to convince me otherwise. — StealthyMoose (@StealthyMoose) June 12, 2020

I have a strong stomach and have no issues with body horror, but Bugsnax legitimately terrified me. https://t.co/EVBJSUqVIZ — Peach Saliva (@PeachSaliva) June 11, 2020

Mehrere Twitter-Nutzer haben auch gescherzt, dass der Bugsnax-Trailer, in dem ein Charakter eine anthropomorphe Erdbeere isst, das Schrecklichste an dem PS5-Event war. Bei einer Veranstaltung mit einem ziemlich beängstigenden Trailer für Resident Evil 8: Village und einem neuen Trailer für Ghostwire: Tokyo ist das ein sehr großes Lob. Einige Twitter-Nutzer scheinen verwirrt darüber zu sein, warum einige der Charaktere des Spiels gerne andere Charaktere mit Gesichtern essen, obwohl diese Charaktere wie Essen geformt sind.

Everyone talking about how Resident Evil 8 is going to handle horror elements when Bugsnax was the most frightening thing shown at the PS5 reveal. — Dr. Shy Guy (@DrShyGuy) June 12, 2020

Der Twitter-Nutzer nicoletters hatte eine Vorstellung davon, wie der Bugsnax-Twist aussehen könnte. „Ich hoffe, die Snacks verrotten und dass das beängstigend sein wird und sie DICH dann essen“, schrieb sie. Wenn Bugsnax ein entzückendes Abenteuer wird, das sich in ein Body-Horror-Scarefest verwandelt, wäre es nicht das erste Mal, dass ein Spieleentwickler eine derartige Wendung einbaut. Doki Doki Liteature Club! sah zu beginn wie ein stink normales Dating-Game aus, verwandelte sich dann aber in pures Grauen.

Bugsnax wird für den PC über den Epic Games Store, PS4 und PS5 erscheinen.