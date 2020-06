Hier ist der Grund, warum Resident Evil Village nicht Resident Evil 8 genannt wird

Resident Evil 8 Village - (C) Capcom

Letzte Woche, während Sonys PlayStation 5-Events, erwarteten die Fans eine Art Horror-Spiel-Enthüllung, und Capcom lieferte eine. Nach monatelangen Spekulationen, Gerüchten und Leaks wurde Resident Evil Village offiziell angekündigt.

Durch die geschickte Verwendung römischer Ziffern macht Capcom deutlich, dass dies Resident Evil 8 ist, obwohl der Untertitel tatsächlich Village ist. Nach dem Debüt-Trailer für Resident Evil Village veröffentlichte Capcom eine Sonderbotschaft der Produzenten Tsuyoshi Kanda und Pete Fabiano. Auf Anhieb spricht das Paar den großen Grund an, warum sich das Team dafür entschieden hat, nicht nur das Spiel Resident Evil 8 zu nennen. Die Entscheidung war beabsichtigt, auch wenn Village das 8. Hauptspiel der Serie darstellt und das Team dies während der Entwicklung im Hinterkopf behalten hat.

Der Hauptgrund für den Wechsel der Untertitel ist jedoch der Ort, an dem das Spiel stattfindet. Capcom hat das Dorf so konzipiert, dass es ein kritischer Bestandteil der Erfahrung ist und zwar in einem Ausmaß, dass das Team entschied das es als eigener zusätzlicher Charakter zu betrachten ist neben Chris, Ethan und allen anderen. Aus diesem Grund wollte Capcom klar betonen, wie wichtig dieser Teil der Erfahrung sein wird.

Wird Chris Redfield in Resident Evil Village kein Held mehr sein sein?

Kanda und Fabiano heben einige andere Fakten aus dem Spiel hervor, darunter die Anwesenheit von Chris Redfield. Während Chris in Resident Evil traditionell ein Heldencharakter war, wird er in Resident Evil 8 ein eher düsterer und grüblerischer Mensch sein. Diese Änderung war beabsichtigt, die Produzenten deuteten zudem an, dass seine Rückkehr nicht ganz so ist, wie die meisten Spieler es sich wahrscheinlich vorstellen. Somit könnte es gut sein das Chris dieses mal als eine Art Antagonist agiert.

Ursprünglich als generationenübergreifendes Spiel gedacht, bestätigte Capcom, dass Resident Evil Village nun ein Spiel für die Next-Gen wird und daher die Vorteile der neueren Technologien nutzt. Dies beinhaltet Funktionen wie „keine Ladezeiten“, damit die Immersion aufrecht erhalten bleibt. Überraschenderweise lockert das Spiel auch den Horrorstil vergangener Games etwas auf, um viel aktionsorientierter zu sein, was allerdings langjährige Fans des Franchise enttäuschen könnte.

Resident Evil 8: Village befindet sich derzeit in der Entwicklung und wird voraussichtlich im Jahr 2021 für PC, PS5 und Xbox Series X veröffentlicht.