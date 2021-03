Resident Evil Village: Ethan erwartet eine große Überraschung im Spiel

Resident Evil 8 Village - (C) Capcom

In etwas mehr als zwei Monaten werden Resident Evil-Fans in Resident Evil Village erneut in die Fußstapfen von Ethan Winters treten, dem Protagonisten von Resident Evil 7.

Der neue Ableger beginnt damit, dass er zusammen mit seiner Frau Mia und seiner Tochter Rosemary friedlich in Osteuropa lebt. Kein anderer als Chris Redfield (der selbst ein Protagonist vieler früherer Resident Evil-Spiele war) scheint Rosemary zu entführen und Ethan Winters zu zwingen, Redfield in ein Dorf zu bringen.

In der neuesten EDGE-Zeitschrift (April 2021, Ausgabe 356) leakte der Regisseur von Resident Evil Village, Morimasa Sato, dass die Fans im gesamten Spiel eine große Überraschung auf Ethans Weg erwarten können.

Die größte Überraschung, die man sich vorstellen kann, erwartet Ethan Winters in dieser Geschichte. Was das ist, müsst ihr selbst sehen!

Sato gab auch bekannt, dass einige Capcom Entwickler zum traditionellen Standpunkt der Third-Person-Perspektive zurückkehren wollten, aber er drängte darauf, Resident Evil Village stattdessen als Spiel aus der First-Person-Perspektive beizubehalten.

Es gab ursprünglich einige Meinungen innerhalb des Teams, die besagten, dass die Perspektive der dritten Person eine andere Art von Kampferfahrung bringen könnte, aber ich glaube, dass die Perspektive der ersten Person es uns ermöglicht, die engere und persönlichere Angst und Verzweiflung der Geschichte von Ethan Winters auszudrücken.

Natürlich wird Resident Evil Village viele schreckliche Momente bieten, die aus der Sicht der ersten Person umso beeindruckender sein werden.

Wie ihr wisst, ist Horror oder Angst eines der zentralen Themen der Resident Evil-Reihe und ich möchte euch nur warnen, nichts was ihr bisher gesehen habt, als Hinweis darauf zu nehmen, was euch erwarten wird! Es gibt viele intensive und schreckliche Szenen im Spiel.

Resident Evil Village wird ab dem 7. Mai für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series S | X verfügbar sein.

Bei der Entwicklung des Spiels, ließen sich die Entwickler von Resident Evil 4 inspirieren. Wer schonmal in den Genuss des Horrors kommen möchte, kann auf der PlayStation aktuell die Demo des Spiels testen.