Resident Evil Village: Spielt die Umbrella Corporation noch eine Rolle?

Lady Dimitrescu in Resident Evil 8 Village - (C) Capcom

Obwohl die Umbrella Corporation schon lange nicht mehr in der Resident Evil-Chronologie vertreten ist, spielt die böse, korrupte Organisation immer noch eine große Rolle in der Serie und in allem, was damit zu tun hat. Doch was hat der Konzern mit Resident Evil Village zu tun?

So richtig dick im Geschäft war die Umbrella Corporation zuletzt in den Remakes von Resident Evil 2 und 3, aber es ist durchaus möglich, dass sie im kommenden Resident Evil Village eine bedeutende Rolle spielen. Es gibt mehrere Fakten, die darauf hindeuten.

Resident Evil Village: Der erste Trailer

Schon der Debüt-Trailer von Resident Evil Village zog die Aufmerksamkeit vieler Fans auf sich, die auf eine Rückkehr der Umbrella Corporation hofften. Der Trailer zeigte nämlich ganz klar das Logo des Konzerns, und Capcom hat offensichtlich dafür gesorgt, dass dies aus einem bestimmten Grund in den allerersten Trailer des Spiels aufgenommen wurde. Anscheinend ist Umbrella in die Geschichte rund um Village verstrickt.

Hinweise zur Umbrella Corporation: PS5-Demo und Lady Dimitrescu

Lange bevor die Ereignisse des allerersten Resident Evil stattgefunden haben könnte die Umbrella Corporation bereits im „Village“ vertreten gewesen sein. Die Maiden-Demo auf der PS5 zeigt zum Beispiel, dass Lady Dimitrescu mindestens seit den späten 1950er Jahren existiert und ihre vampirischen Fähigkeiten seit dieser Zeit, wenn nicht sogar noch früher, besitzt

Das ist ziemlich lange vor den Ereignissen von Resident Evil Village oder sogar Zero, dem ersten Hauptspiel in der Chronologie der Serie. Aber wie Resident Evil 5 erklärt, ist die Umbrella-Geschichte viel länger als in früheren Spielen der Serie gezeigt. Die Experimente und Studien des Unternehmens mit Biowaffen und experimentellen Viren begannen erst, als sie in Westafrika die als „Stairway of the Sun“ bekannte Blume fanden. Diese Blume führte zur Entstehung des Progenitor-Virus, das, wie der Name schon sagt, die Hauptursache für all die unzähligen Viren und Biowaffen ist, die wir im Verlauf der Serie gesehen haben.

Umbrella Corporation entdeckte diese Blume im Jahr 1966. Das ist zwar später als Lady Dimitrescu anscheinend ihre Kräfte bekommen hat, aber irgendeinen Grund muss es geben, warum das Umbrella-Logo in Village so prominent platziert wurde. Das Logo selbst ist von vier weiteren Wappen umgeben und sieht fast wie ein Kult aus.

Erfahren wir die Ursprünge der Umbrella Corporation in Resident Evil Village?

Das ist natürlich jetzt reine Fan-Spekulation, aber möglicherweise erfahren wie die Ursprünge des Konzerns. Vielleicht repräsentieren diese vier Wappen die Gründer der Umbrella Corporation. Warum sollte man sich sonst die Mühe machen, dass Logo so zu verwenden. In Village wird es höchstwahrscheinlich viele Hinweise dazu geben.

Der Mitbegründer von Umbrella, Ozwell Spencer, war bei allem, was er tat, von zwei Hauptmotiven getrieben: Eine bestand darin, eine überlegene Form von Menschen zu schaffen, um die Welt in seinem eigenen Dorf neu zu gestalten, und die andere darin, einen Weg zu finden, im Wesentlichen unsterblich zu werden und dem Konzept des Alterns ein Ende zu setzen. Ist Lady Dimitrescu also sein Werk? Immerhin ist sie riesengroß und hat übernatürliche Kräfte, und lebt anscheinend schon eine ganze Weile. Im Trailer spricht Dimitrescu mit jemanden namens Mutter Miranda, die anscheinend im Hintergrund steht. Auch diese Geschichte wird uns wahrscheinlich erzählt.

Im Schatten der Monster

Und es ist offensichtlich, dass Lady Dimitrescu und ihre „Töchter“ weit entfernt von den einzigen übermächtigen Monstern sind, die wir bald kennenlernen werden. Dieses Dorf lebt offensichtlich schon lange im Schatten schrecklicher Dinge, und wir haben sogar Werwolf-ähnliche Kreaturen gesehen. Andere Kreaturen wurden uns schon gezeigt, wie Riesen oder Zombies.

Ist Village also ein riesiges Testgelände der Umbrella Corporation, dass aus den Fugen geraten ist?

Sind das also alles Geschöpfe, die Viren und Biowaffen hervorgebracht haben? Sehr wahrscheinlich.

Resident Evil Village im Kontext der bisherigen Geschichte

Der Produzent von Resident Evil Village, Peter Fabiano, erklärte kürzlich gegenüber dem offiziellen PlayStation Magazine UK, dass alle Kreaturen im Spiel „im Kontext der Welt von Resident Evil “ und die Geschichte des Spiels „die gesamte Welt und Geschichte der Serie berücksichtigen“ würden. Es liegt also irgendwie auf der Hand, dass die Umbrella Corporation für alles verantwortlich ist, was in Resident Evil Village passiert.

Wo ist dieses Village?

Ein weiterer Indiz für die Fan-Theorie ist, dass Resident Evil Village in Europa spielt. Zuerst in RE: Code Veronica und zuletzt im Remake von Resident Evil 3 wissen Fans, dass viele der wichtigsten Aktivitäten der Umbrella Corporation in Europa stattgefunden haben.

Wenn Resident Evil Village erscheint, werden wir nach einigen Stunden Spielzeit wissen, ob diese Fan-Theorie gehalten hat.

Mehr zu Resident Evil Village

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai 2021 für PC, Xbox One/Series X/S, PS5 und PS4.