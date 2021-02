Resident Evil 8 Village ist „viel größer“ – Spieldauer dadurch länger?

Resident Evil 8 Village - (C) Capcom

Resident Evil 8 Village scheint eine größtenteils „natürliche Weiterentwicklung“ von Resident Evil 7 zu sein, wobei die First-Person-Ansicht weiter beibehalten wird. Doch es soll einige wesentliche Unterschiede zwischen dem neuen Spiel und RE7 geben. Das ist vor allem die Größe des Survival-Horror-Titels, wie Peter Fabiano bestätigt hat. Resident Evil Village ist „viel größer“ als Resident Evil 7. Wie sich das auf die Spieldauer von Resident Evil 8: Village auswirken wird, wird sich zeigen.

Peter Fabiano sagte in einem Interview mit dem offiziellen PlayStation Magazin (UK) das die Spielwelt größer sein wird. Unklar ist jedoch, ob die Spieler länger damit Freude haben werden. RE7 bot eine relativ kurze Spielzeit, was für die meisten Resident Evil-Spiele üblich ist. Auf jedem Fall wird es interessant sein, wie lange wir wirklich damit beschäftigt werden.

Fakten zu Resident Evil Village:

Entwickler: Capcom Publisher: Capcom Release: 7. Mai 2021 Systeme: PC, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 Spiel-Engine: RE Engine Genre: Survival Horror Spielmodis: Singleplayer

Multiplayer Altersfreigabe: USK 18

PEGI 18 Spieldauer: 10-16 Stunden

Immerhin muss Ethan auch einige Gegenstände finden, in dem er andere Gegenstände zerstört.

Im Interview gab Fabiano auch auf einige Features der PS5-Version des Spiels ein. So soll Resident Evil Village die 3D-Audiofunktion der Sony PlayStation 5 nutzen, damit das Spielgefühl noch intensiver wird. Er wiederholte auch andere Kernfunktionen der Konsole, wie die PS5-SSD, die quasi für „keine Ladezeiten“ steht. Die Xbox Series X-Version wird dies sehr wahrscheinlich ebenso können.

Die PS4- und Xbox One-Version des Spiels wird dies nicht bieten, da die Last-Gen noch auf normale HDD-Festplatten setzt, die wesentlich länger benötigen, um die Spielwelt zu laden. Auch 3D-Audio wird von diesen Konsolen nicht unterstützt. Das bedeutet natürlich, dass das Spielerlebnis auf der nächsten Konsolen-Generation viel besser sein wird.

Resident Evil 8 Village: Wie lange wird die Spieldauer sein?

Es ist derzeit noch unklar, wie lange Spieler mit Resident Evil Village beschäftigt sein werden und wie lange das Spiel tatsächlich dauern wird, bis man es durch hat. Auf jeden Fall wird es einen höheren Wiederholungswert bieten, da beispielweise Händler im Resident Evil 4-Stil zur Interaktion bereitstehen. Dort kann man Waffen-Upgrades und andere Gegenstände kaufen. In den meisten RE-Spielen mit aufrüstbaren Waffen ist es praktisch unmöglich, alles in einem Durchgang vollständig aufzurüsten. Die Händler könnten also ein Grund sein, warum Spieler erneut das Survival-Horror-Spiel betreten.

Resident Evil 8 Village wird auch einen Multiplayer namens Resident Evil Re:Verse bieten, dass das Spiel – im Gegensatz zu Resident Evil 7 – noch mehr Geld für Capcom einbringen wird.

Der neueste Capcom-Titel startet am 7. Mai für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X.