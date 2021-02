PlayStation Pulse 3D – Hardware Review

Pulse 3D closeup © Sony

Das Pulse 3D Headset, dass von Sony zum Release der PlayStation 5 veröffentlicht wurde, war bis vor kurzem vergriffen. Jetzt wo es wieder verfügbar wurde, habe ich zugeschlagen. Auf der PlayStation 4 nutzte ich ein Sony PlayStation Headset Gold und war mit diesem sehr zufrieden. Ich hatte also ohnehin vor mir das neue Headset zuzulegen.

PlayStation Pulse 3D Review: Design

Auch wenn Sony bislang immer sehr schlichte und doch schöne Headsets hatte, so ist das neue Design kein Quantensprung. Es passt einfach zur PlayStation 5. Das Design der Pulse 3D punktet also optisch im Review. Ob dies eine Verbesserung ist? Nicht zwingend. Das alte Headset saß bereits sehr gut und daran hat sich beim Pulse 3D nichts geändert. Der Sitz, die Passform und der Druck auf die Ohren ist angenehm und weder ein Upgrade, noch ein Rückschritt. Die Bedienelemente an der Ohrschale sind leicht zugänglich und simpel gestaltet.

Pulse 3D Review: Zubehör und Adapter

Das Pulse 3D Headset wird ausgeliefert mit einem Wireless Dongle, welcher per USB in die Konsole gesteckt wird. Nicht nur die Konsole, sondern auch mit jedem Laptop ist dieser Adapter kompatibel. Ebenso mitgeliefert wird ein USB C Kabel, damit das Headset über die Konsole geladen werden kann oder auch jedes gängige USB-C Ladegerät. Ein Klinken-Kabel mit zwei Anschlüssen um direkt an den DualSense gesteckt zu werden oder ein Standard Audio Output Anschluss.

Ich muss an dieser Stelle aber sagen, dass ich im Rahmen des Pulse 3D Review, diese Option nicht getestet habe. Ausschließlich den Wireless Sound.

Tempest 3D AudioTech erlebt?

An dieser Stelle muss ich sagen, dass ich mit dem 3D Erlebnis des PlayStation Gold Headsets bereits sehr zufrieden war. Getestet habe ich den Sound des neuen Headsets sowohl in alten Gametiteln, die rückwärtskompatibel auf meiner PS5 sind, aber auch mit neuen PlayStation 5 Games wie Spider-Man: Miles Morales und auch dem Februar Gratis Game: Destruction AllStars. Der Klang des Pulse 3D kann im Review zwar überzeugen, aber ist nicht herausragend.

Versteht mich nicht falsch ab dieser Stelle. Das Pulse 3D kostet derzeit auf Amazon € 95,14 und für diesen Preis, erhält man ein richtig gutes Headset mit tollem Klang. Es fehlt mir nur das entsprechende „Next-Gen“ Erlebnis dass da angepriesen wurde. Vielleicht ändert sich das mit einem der kommenden Shooter. In Shootern ist Raumklang für die Orientierung weit wichtiger.

Fazit zu PlayStation Pulse 3D

Ich sag es direkt heraus „Sie dürften nicht teurer sein“. Wenn ich nur davon ausgehe, wie ich den Sound bis jetzt wahrgenommen habe und was ich vom alten Headset gewöhnt war, passt hier das Preis Leistung Level. Natürlich ist es kein Schnäppchen. Aber für ein so elegant designtes Headset, mit so einem angenehmen Klang und der Voraussicht auf präzisere 3D Nutzung, ist der Preis derzeit wirklich fair. Es gibt aber keine Möglichkeiten das Audio Erlebnis zu modifizieren.

Früher gab es eine eigene App für das Headset, um Audio-Presets zu speichern und gewisse Einstellungen für verschiedene Game Genres zu vorab einzustellen. Dies vermisst das Pulse 3D gänzlich und verliert da also auch Punkte im Review. Das könnte aber daran liegen, dass Sony versprach dies künftig in die Game Entwicklung fließen zu lassen. Meine Vermutung ist an dieser Stelle, dass die Entwickler in die Spiele ein eigenes Sound-Setting spezifisch für das Pulse 3D einbauen. Ich bleibe neugierig.

Review Wertung