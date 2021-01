Resident Evil 8 Village hat seinen Release-Termin bekommen

Resident Evil 8 Village - (C) Capcom

Capcom hat im Rahmen des digitalen Resident Evil Showcase-Events neue Details zum Survival-Horror-Spiel Resident Evil Village, dem achten Kapitel der erfolgreichen Resident Evil-Serie, bekanntgegeben. Wie Capcom bestätigt, wird Resident Evil Village am 7. Mai 2021 für PS5, Xbox Series X/S und PC (über Steam) sowie PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Resident Evil Village verfügt über eine Upgrade-Möglichkeit von der PlayStation 4 auf die PlayStation 5 und unterstützt Smart Delivery für die Xbox Series X/S und Xbox One. Ab sofort können sich Besitzer der Sony PlayStation 5 mit der eigenständigen „Maiden“-Demo einen ersten Eindruck vom mysteriösen und wunderschönen Schloss „Dimitrescu“ aus Resident Evil Village machen. Dazu wurde beim Event erstmals ausführliches Gameplay-Material gezeigt und zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Reihe mit Resident Evil Re:Verse zusätzlich ein neues, kostenloses Mehrspielererlebnis angekündigt (inklusive Screenshots).

Resident Evil Village setzt die Geschichte von Ethan Winters aus Resident Evil7 (Biohazard) mit einer Mischung aus packender Action und dem klassischen Survival-Horror der Serie fort.

Erstes offizielles Gameplay-Material

Das erstmals gezeigte Gameplay-Material enthüllt zahlreiche neue Details und das Entwicklerteam zeigte einige Features, die auf Lieblingselemente der Fans aus vorherigen Teilen der Resident Evil-Serie zurückgehen. So kann Hauptprotagonist Ethan bei einem Händler Waffen kaufen, verbessern oder verkaufen. Während des Spielens gefundene Gegenstände können mit Hilfe von Rezepten verarbeitet werden und sind so beim Kampf ums Überleben im Dorf von unschätzbarem Wert. Spieler haben die Möglichkeit, diese Gegenstände im überarbeiteten Inventarsystem strategisch einzusetzen.

Die unterschiedlichen Feinde, die im Livestream gezeigt wurden, stellen nur eine kleine Auswahl der Gegner aus Resident Evil Village dar. Sich schnell bewegende „Lycans“, die Ethan unerbittlich jagen, sind nur eine von vielen kommenden Bedrohungen. Die vielen unterschiedlichen Gegner im Spiel werden sich jeweils eigene, unverwechselbare Attacken zunutze machen und den Spieler zwingen, sich schnell eine Strategie zu überlegen, wen es sich anzugreifen lohnt und wann Flucht oder Verteidigung die beste Strategie zum Überleben ist. Optionale Ziele bieten zusätzliche Inhalte für diejenigen, die neben der Hauptgeschichte noch mehr erleben wollen.

Resident Evil Village: Kostenlose Demo für PS5-Spieler

Mit der kostenlosen „Maiden“-Demo können Besitzer der PlayStation 5 ab sofort einen exklusiven Einblick in die Umgebung des Schlosses aus Resident Evil Village erhalten. Diese eigenständige Spielerfahrung zeigt die atemberaubende Grafik des Spiels. Als junge Frau müssen sich Spieler auf ihren Verstand verlassen, um in dieser spannungsgeladenen Demo zu entkommen. Eine weitere Demo für alle Plattformen wird im Laufe des Frühjahrs verfügbar sein.

Kostenloser Mehrspieler-Titel von Resident Evil

Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Serie, das im März 2021 beginnt, hat Capcom bekanntgegeben, dass Resident Evil Village Zugang zu dem kostenlosen Mehrspieler-Erlebnis Resident Evil Re:Verse ermöglichen wird, das für PlayStation 4, Xbox One und den PC erschienen wird. Besitzer einer PlayStation 5 oder Xbox Series X/S können über die Abwärtskompatibilität auf das Spiel zugreifen. In diesem Dankeschön an alle treuen Fans treffen beliebte Resident Evil Charaktere in 4 bis 6-Spieler Deathmatches in bekannten Spielwelten gegeneinander an. Spieler können aus dem All-Star-Kader sowohl Menschen als auch Biowaffen mit jeweils eigenen Fähigkeiten wählen.

Welche Editionen wird es von Resident Evil Village zu kaufen geben?

Neben der Standard Edition von RE Village wurde eine physische Collector’s Edition vorgestellt. Diese wird neben der digitalen Standard-Edition des Spieles ein digitales „Trauma Pack“ mit In-Game-Zusatzinhalten, sofortigem Zugang zu einer besonders herausfordernden Schwierigkeitsstufe und vielem mehr sowie eine Chris Redfield-Figur, ein SteelBook, ein Artbook und mehr beinhalten. Weitere Informationen zu der physischen Collector’s Edition folgen in Kürze.

Resident Evil Village kann ab sofort als physische oder digitale Standard Edition u.a. bei Amazon.de vorbestellt werden. Das Spiel von Capcom erscheint am 7. Mai 2021 für PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PS5 und PS4.