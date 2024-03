Resident Evil 9 könnte ein Open-World-Spiel werden

Resident Evil 9 wird laut einem bekannten Capcom-Leaker ein Open-World-Spiel sein. Der Insider behauptet auch, dass Dragon’s Dogma 2 zumindest teilweise für den angeblichen Open-World-Ausflug der Resident-Evil-Reihe verantwortlich ist.

Seit Anfang der achtziger Jahre veröffentlicht Capcom durchschnittlich alle vier Jahre einen neuen Teil der beliebten Survival-Horror-Reihe. Diesen Veröffentlichungsrhythmus behielt der japanische Spielegigant auch bei, als er begann, einige ältere Spiele der Reihe neu aufzulegen. Der siebte und letzte Teil der Reihe, Resident Evil Village, wurde 2021 veröffentlicht, was einige Fans zu der Spekulation veranlasste, dass der Nachfolger 2025 auf den Markt kommen würde. Der YouTuber und Capcom-Leaker Dusk Golem untermauerte diese Theorie im Jahr 2023 mit der Aussage, dass Resident Evil 9 im Jahr 2025 erscheinen werde.

Dusk Golem hat sich erneut in den sozialen Medien geäußert und behauptet, dass Resident Evil 9 eine offene Welt haben wird. Capcom veröffentlicht Projekte üblicherweise in Dreiergruppen, wie zuletzt mit Devil May Cry 5, Resident Evil Village und dem Resident Evil 2 Remake. Bei dieser Gelegenheit war das Ziel, die Vorteile der neuesten Version der RE-Engine zu nutzen. Capcom hat auch Dragon’s Dogma 2, Monster Hunter Wilds und Resident Evil 9 genehmigt, um die Open-World-Funktionalität der hauseigenen Engine zu erweitern, so Dusk Golem.

(1/2) So here's a little tidbit I'll share, Capcom often will greenlight new initiatives in 3's closer together. Decent examples are RE7, RE:2 & DMCV were all Greenlit fairly close together to take advantage of their new RE Engine, & the idea to remake RE:2 inspired them to also

