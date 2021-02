Resident Evil veröffentlicht auf Twitter neue Hinweise zur Village-Story

Resident Evil 8 Village - (C) Capcom

In den letzten Wochen hat Resident Evil 8: Village zunehmend die Aufmerksamkeit auf die neuen Feinde, seine Story und seinen neuen Standort gelenkt. Capcom zeigte ausführlich das „Castle Dimitrescu“ im Resident Evil Showcase. Nun beginnt Capcom über den Twitter-Account Hinweise zur weiteren Story zu geben.

Gleich zwei Tweets setzen sich mit der Story von Resident Evil 8: Village auseinander. Der erste Twitter-Beitrag zeigt einen Brief einer mysteriösen Figur, die sich selbst nur als MM signiert. Sie gibt Anweisungen, ihre Vorbereitungen zu befolgen, während der zweite Beitrag ein kurzes Feldprotokoll über die jüngsten Aktivitäten an einem unbekannten Ort enthielt.

Die Marketing-Strategie kennen Resident Evil-Fans bereits vom siebten Haupteintrag. Capcom veröffentlichte vor Release von Resident Evil 7 die „Beginning Hour“-Demo, die den Spielern eine bessere Vorstellung davon gab, was sie zu erwarten haben. Dieses Mal scheint Capcom auf dem offiziellen Twitter-Account der Survival-Horror-Serie Hinweise auf Aspekte des Spiels zu veröffentlichen, die das Rätsel ein wenig weiter vertiefen.

Was passiert in Resident Evil 8: Village?

Die Geschichte des neuen Spiels setzt die Reise von Ethan Winters fort, der nach seiner entführten Tochter sucht und ihn ins Dorf und zum unheimlichen Castle Dimitrescu führt, in dem die mysteriöse Lady Dimitrescu und ihre blutrünstigen Töchter leben. Als der erste Tweet fiel, verbanden die Fans „MM“ schnell mit der Figur, die Mutter Miranda im Resident Evil-Showcase erwähnte.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Für die Fans bestätigte der Tweet erneut, dass Lady Dimitrescu an Mutter Miranda Bericht erstattet und zeigt, dass sie möglicherweise diejenige ist, die alles vorgibt, was sich in Resident Evil 8: Village abspielt.

Es wird auch darauf hingewiesen, warum die Notiz den Empfänger anweist, seine Vorbereitungen gemäß den Anweisungen mit der Warnung „Enttäusche mich nicht“ zu treffen. Mutter Miranda wird vielleicht nicht auftauchen, aber wahrscheinlich eine einflussreiche Rolle in der Story des Spiels bleiben.

Der zweite Tweet war ein vertrauliches Feldprotokoll mit dem Titel „No: Re-VIII“, das zeigt, wie jemand das Kommen und Gehen eines bestimmten Ortes beobachtet, von dem einige spekulieren, dass es sich um das Castle Dimitrescu handelt. Während der Logger namenlos bleibt, schlugen einige Twitter-Kommentatoren vor, dass die Person, die das Log schreibt, kein anderer als Chris Redfield selbst ist. Dieser soll angeblich ebenfalls ein spielbaren Part in Resident Evil 8: Village haben.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Fans können sich auf weitere Hinweise und Rätsel für Resident Evil 8 Village freuen, falls Capcom weitere Hinweise zur Story auf Twitter veröffentlicht.

Wirst du Resident Evil 8: Village spielen? Ich kann es kaum erwarten! Auf jeden Fall. Nein. Die Serie ist für mich gestorben! Abstimmen

Resident Evil 8 Village wird am 7. Mai 2021 auf PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S veröffentlicht.

Mehr zu Resident Evil 8 Village

Resident Evil Village-Sprecherin Jeanette Maus ist Ende Januar 2021 verstorben.