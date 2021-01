Resident Evil 8 Village Sprecherin Jeanette Maus ist verstorben

Resident Evil 8 Village - (C) Capcom

Die in Resident Evil 8 Village zu hörende Synchronsprecherin Jeanette Maus ist im Alter von 39 Jahren nach einem achtmonatigen Kampf gegen Darmkrebs gestorben.

Maus, die in Capcoms bevorstehendem Resident Evil-Spiel mehrere Charaktere spielte, darunter eine der Hexenschwestern des Hauses Dimitrescu, litt ebenfalls an Morbus Crohn und hatte sich letztes Jahr mit COVID-19 infiziert. Dies offenbarte damals ihr Verlobter Dusty Warren, der für sie eine GoFundMe-Kampagne gestartet hatte.

Warren bestätigte ihren Tod via Facebook: „Mit einem zerschmetterten, aber dankbaren Herzen informiere ich Sie darüber, dass Jeanette Maus gestern Abend spät an den Folgen von Krebs gestorben ist. Ich bin wirklich traurig, aber ich bin auch super stolz auf sie. Sie hat so hart gekämpft, mit enormem Anmut und Optimismus, was mich und andere inspirierte.“

Capcom, der Entwickler und Herausgeber des meistverkauften Videospiel-Franchise, hat auf Twitter sein Beileid ausgesprochen. „Wir hier bei Capcom R&D1 sind zutiefst traurig über den Tod von Jeanette Maus, der talentierten Schauspielerin, die dazu beigetragen hat, verschiedene Charaktere, einschließlich unserer Hexen, in Resident Evil Village zum Leben zu erwecken. Unser Beileid geht an ihre Familie und ihre Liebsten.“

In einem Instagram-Post nach ihrem Tod sagte der Bericht der Schauspielschule John Rosenfeld Studios, Maus sei „seit fast einem Jahrzehnt Teil der JRS-Familie und als Schülerin, Lehrerin, Trainerin und Freundin Teil der DNA des Studios geworden. Jeanette war wirklich eine Künstlerin und war wirklich dankbar, als Künstlerin leben zu können. Sie hatte einen unbezwingbaren Geist und war hungrig danach, die beste Person, die beste Lehrerin, die beste Freundin und die beste Schauspielerin zu sein.“

Als Schauspielerin und Produzentin gehörten zu Mauss Credits Charm City Kings und My Effortless Brilliance sowie Lynn Sheltons Your Sister’s Sister. Zudem wird ihre Stimme bald noch in Resident Evil 8 Village zu hören.

Wir alle bei DailyGame sprechen Maus Familie und Freunden unser Beileid aus.