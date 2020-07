Resident Evil 8 bringt die originale Umbrella Corporation zurück

Resident Evil Village könnte die Originalversion der Umbrella Corporation zurückbringen, wie ein neuer Bericht vorschlägt. Dies ist möglicherweise nicht das einzige, was das Spiel, das die Fans auch Resident Evil 8 nennen, im Vergleich zu Resident Evil 7 stark verändern wird.

Ein Bericht der japanischen Famitsu, der von Alex Aniel übersetzt wurde, bietet einen tieferen Einblick in den Ankündigungstrailer von Resident Evil Village, der letzten Monat auf der PS5-Enthüllungsveranstaltung gezeigt wurde. In der Veröffentlichung wird darauf hingewiesen, dass das im Trailer gezeigte Umbrella-Logo eine ältere Version ist, die auf die Vergangenheit des Unternehmens als Pharmaunternehmen verweist und sich vom Logo der neueren Version des Unternehmens in Resident Evil 7 unterscheidet.

In Resident Evil 7 wurde die Umbrella Corporation reformiert und trägt nun den Namen Blue Umbrella. Die Organisation ist eher ein Freund als ein Feind und hilft Chris Redfield, einen der Antagonisten dieses Spiels zu besiegen. Wenn die ältere Version des Umbrella-Logos im Trailer von Resident Evil 8 zu sehen ist, könnte dies bedeuten, dass das Unternehmen zu seinem „Ursprung“ zurückgefunden hat. Oder wir treten durch ein Wurmloch in eine andere Dimension. Nein. Andere Serie. Vergesst es wieder.

[RE Village]

Famitsu says: The Umbrella logo seen on the apparatus in the trailer harkens back to the design from Umbrella's past; the pharmaceutical Umbrella, rather than the anti-bio terror one first shown in RE7. Why does OG Umbrella have a presence in the village? #REBHFun

— Alex Aniel (@cvxfreak) July 1, 2020