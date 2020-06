Resident Evil 8: War ursprünglich gen-übergreifend und für VR gedacht

Resident Evil 8 wurde vor ein paar Tagen offiziell angekündigt und die Fans könnten nicht aufgeregter sein. Mit einer brandneuen Kulisse, neuen Feindtypen und der Rückkehr von Ethan Winters und Chris Redfield möchte Resident Evil 8 einen enormen Einfluss auf die Fans der Serie haben. Es wurden jedoch neue Informationen veröffentlicht, die auch andere Seiten des Spiels beleuchteten. So wäre das Spiel eigentlich auch für die PS4 und Xbox One erschienen und hätte VR-Unterstützung gehabt.

Als Resident Evil 7 veröffentlicht wurde, war dies ein enormer Präzedenzfall nicht nur für die Serie von Capcom, sondern auch für das Survival-Horror-Genre der alten Schule. Mit nur einem Spiel konnte Capcom ein vergangenes Genre des Spielens wiederbeleben, neue Spieler in seine Wunder einführen und älteren Fans neue Hoffnung auf die Zukunft von Resident Evil geben.

Laut einem zuverlässigen Leaker sollte Resident Evil 8 ursprünglich ein Generationen-übergreifendes Spiel sein, was bedeutet, dass das Spiel auf PS4 und Xbox One sowie auf PS5 und Xbox Series X herausgekommen wäre. Das wäre eine großartige Gelegenheit gewesen ein größeres Publikum zu bedienen, allerdings für Capcom zu aufwendig – anscheinend.

Der Leaker wies auch darauf hin, dass das Spiel VR-Unterstützung haben sollte, aber jetzt anscheinend nicht. Wie der Leaker betonte, kann während der Entwicklungsphase viel passieren, und einige dieser Lecks spiegeln nicht immer das Endprodukt wider. Ein Gefühl, das bei jedem kommenden Titel zu spüren ist.

(1/2) It DID support PSVR, but also (and I promise you this is true) the game WAS cross-gen a few months ago. So I don't want to say anything definitively true here on that since we're at the "things change in development" stage, and if I say it is and then in the final it isn't https://t.co/o4sF7b86m3

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 13, 2020