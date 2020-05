Resident Evil 8: Mehr Bösewichte und ein “anderer” Chris Redfield

Resident Evil 8 - (C) Capcom

Osaka, Japan – Resident Evil 8 wurde noch nicht enthüllt, aber Leaks wie die bezüglich der Handlungspunkte des Spiels sind wiederholt gekommen. Ein weiteres Gerücht besagt, dass der langjährige Resident Evil-Protagonist Chris Redfield in der nächsten nummerierten Folge ein anderes Erscheinungsbild haben wird. Es soll aber auch mehrere Bösewichte geben, als nur einen.

Wie so oft auf der Social-Media-Plattform hat der Twitter-Nutzer AestheticGamer alias Dusk Golem eine Reihe von Leaks in Bezug auf Resident Evil 8 veröffentlicht. Die Existenz des Spiels wurde mehrfach angedeutet, einschließlich einer Demo für Resident Evil Ambassadors, die eine vorläufige Neugestaltung für Chris Redfield demonstrierte. Eines der wichtigsten Leaks war eine Antwort auf einen neugierigen Twitter-Nutzer, der fragte, ob ein angeblicher neuer Look wahr sei.

Yes. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 8, 2020

In der Antwort gab AestheticGamer eine klare Bestätigung. Die Frage des Twitter-Benutzers Kylloween wurde durch einen ersten Tweet von AestheticGamer ausgelöst, in dem sie ihre Begeisterung für Resident Evil 8 zum Ausdruck brachten. Er hatte dies getan, nachdem er erklärt hatte, dass möglicherweise in der Nähe ein neues Silent Hill-Spiel enthüllt wird.

Alles anderes in Resident Evil 8?

Eine Neugestaltung von Chris Redfield wäre zu diesem Zeitpunkt nicht völlig unmöglich. Dies hat nichts mit der Qualität seines Resident Evil 7-Redesigns zu tun, sondern er könnte der Antagonist von RE8 sein. Ein Redesign würde Capcom die Möglichkeit geben, Chris Redfield bösartiger erscheinen zu lassen als am Ende von Resident Evil 7. Das Gerücht, dass Chris Redfield ein Bösewicht sein wird, wird durch eine weitere Behauptung von AestheticGamer gestützt, dass Resident Evil 8 angeblich mehrere Bösewichte enthalten wird, wodurch der Hauptdarsteller von RE7 sogar der Bösewicht sein könnte. Immerhin besagen bereits andere Gerüchte, dass dies passieren könnte.

Es wird gemunkelt, dass das Spiel derzeit den Titel RE: Village trägt und möglicherweise Anfang 2021 herauskommt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie kann es jedoch zu Verzögerungen kommen, die sich bis 2021 oder später fortsetzen könnten. Die Krise hat auch eine Reihe anderer Spieleentwickler betroffen und dazu geführt, dass Ereignisse wie die jährliche E3, Gamescom, Tokyo Game Show, Paris Game Show usw. abgesagt wurden.

Alte Bösewichte sind verschwunden, wer sind die Neuen?

Achtung Spoiler! – Viele der Bösewichte der vorherigen Serie sind bereits verschwunden. Charaktere wie Albert Wesker und die neu eingeführte Evelyn aus Resident Evil 7 sind gestorben. Daher gibt es für Resident Evil 8 nicht viele potenzielle Schurken für eine Rückkehr.

Laut dem Leaker AestheticGamer auf Twitter wird Resident Evil 8 mehr als einen Bösewicht haben, einschließlich einer unbestätigten Erwähnung von jemandem namens Alan. Dies geschah als Antwort auf die Frage eines anderen Twitter-Benutzers nach einem sich verbreitenden Gerücht, wonach ein Bösewicht aus Resident Evil 4 für das neue Spiel zurückkehren wird. Während über den zurückkehrenden Charakter wenig zu sagen war, gibt es eine Reihe potenzieller wiederkehrender Charaktere aus der Serie, die für RE8 zurückkehren könnten, sowohl Helden als auch Bösewichte, da die Serie häufig den Tod von Hauptfiguren zweideutig lässt.

There's more than one villain, and the status of this is changimg a bit. There's one unconfirmed thing I heard I'll throw at you involving a guy named Alan, I'm partially sharing that bit to stir the kettle some I admit though. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) May 8, 2020

Resident Evil 8: Kennen wir den Haupt-Bösewicht bereits?

Mehrere Bösewichte wären in der Resident Evil-Serie nicht neu, da das ursprüngliche Spiel Wesker als geheimen Bösewicht entlarvte und Resident Evil 2 zwei Bösewichte in Form von Mr. X und Dr. Birkin hatte. Sogar das Resident Evil 3 Remake nahm sich die Zeit, um sich auf den sekundären menschlichen Bösewicht Nicholai zu konzentrieren, wobei sein Schicksal im klassischen RE-Stil zweideutig blieb. Es wäre also nicht beispiellos, wenn es in Resident Evil 8 mehr als einen Bösewicht geben würde, da die Serie den Spieler häufig gegen widersprüchliche Kräfte stellt, die versuchen, Umbrellas Bio-Waffen zu ihrem eigenen Vorteil einzusetzen.

Mit etwas Glück wird Capcom in Osaka offiziell weitere Informationen veröffentlichen.

Resident Evil 8 soll sich derzeit in der Entwicklung befinden und für PS4 und PS5 und die PSVR unterstützen, Xbox One, Xbox Series X und PC erscheinen. Release-Termin: 2021. Außerdem sollen zwei Netflix-Serien in Entwicklung sein.