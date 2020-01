Resident Evil 8: Release-Termin möglicherweise durchgesickert

Resident Evil 7 - (C) Capcom

Capcom brachte Resident Evil 7 im Jahr 2017 auf den Markt und wurde toll aufgenommen, weil es nahe an den Horror-Wurzeln der Franchise blieb und gleichzeitig neue Wege einschlug. Seit der Veröffentlichung von Resident Evil 7 konzentriert sich Capcom auf Resident Evil-Remakes und -Remasters, veröffentlicht das RE2-Remake 2019, um begeisterte Kritiken zu erhalten, und plant das Resident Evil 3-Remake für die Veröffentlichung diesen April. Man muss sich jedoch vorstellen, dass sich auch ein richtiger Resident Evil 8 in der Entwicklung befindet, und wenn man davon ausgeht, dass kürzlich ein “Leck” aufgetreten ist, kann das Spiel bereits im nächsten Monat angekündigt werden.

In einem Beitrag auf 4chan wird behauptet, zahlreiche Informationen über die PlayStation 5 und ihr Enthüllungsereignis zu veröffentlichen, einschließlich der Spiele, die neben der Sony-Konsole der nächsten Generation präsentiert werden. Das Leck behauptet, dass ein neues Resident Evil-Spiel bei einem PS5-Enthüllungsereignis am 5. Februar gezeigt wird, obwohl es nicht mehr bestätigt, ob es sich bei diesem Spiel um Resident Evil 8 oder um etwas ganz anderes handelt. Während Fans diese Informationen mit einem Körnchen Salz nehmen sollten, gibt es einige Beweise, die es ein bisschen glaubwürdiger machen als andere Behauptungen in dem vermeintlichen Leck.

Zuviel Resident Evil? Gibt es eine Hoffnung auf ein Dino Crisis-Remake?

Im vergangenen Monat wurde bekannt, dass Capcom Mitglieder des Resident Evil Ambassador-Programms zum Testen eines unangekündigten Spiels eingeladen hat. Wir wissen immer noch nicht, was das für ein Spiel war, mit Gerüchten, die entweder auf Resident Evil 8 oder das legendäre Dino Crisis-Remake hindeuten. Capcom ließ Resident Evil Ambassadors das Resident Evil 3-Remake auch einige Monate vor seiner Veröffentlichung testen, sodass es durchaus möglich ist, dass eine Ankündigung des nächsten Resident Evil-Spiels im Februar stattfinden könnte.

Einige mögen argumentieren, dass das Erscheinungsdatum des Resident Evil 3-Remakes im April bedeutet, dass Capcom Resident Evil 8 auf keinen Fall im Februar ankündigen würde. Die Japaner haben jedoch bereits mehrere Resident Evil-Projekte gleichzeitig angekündigt. Tatsächlich wurde das Resident Evil 2-Remake angekündigt, bevor Resident Evil 7 überhaupt enthüllt wurde, doch RE7 wurde zuerst veröffentlicht. Ganz zu schweigen davon, dass Resident Evil 8 wahrscheinlich für Konsolen der nächsten Generation veröffentlicht wird, sodass es sowieso nicht wirklich mit dem RE3-Remake konkurrieren würde.

Es besteht auch die Möglichkeit, dass Resident Evil 8 eine Ego-Version wie RE7 ist, anstatt die Third-Person-Ansicht der Resident Evil 2– und 3-Remakes zu verwenden. Dies würde dem Spiel ein eigenes Gefühl geben und sicherstellen, dass es anders genug ist, um nicht über den RE3-Remake-Hype hinwegzutrampeln.

Wie auch immer, die Fans müssen nicht lange warten, um herauszufinden, ob das vermeintliche Leck wahr ist, da das PS5-Enthüllungsereignis am 5. Februar stattfinden soll.

Resident Evil 8 soll sich in der Entwicklung befinden. Ganz schön viel RE in einer News. Ein Dino Crisis-Remake wäre mir echt lieber, als noch mehr RE. Wie seht ihr das? Sagt es uns doch in einem Kommentar.

