Resident Evil 8: Große Enthüllung beim kommenden PS5-Event?

Die Fans haben geduldig auf Neuigkeiten zu Resident Evil 8 gewartet, allerdings – wieder einmal – nicht von Capcom. Dafür von einer bekannten Quelle von Resident Evil: AestheticGamer. Das neue Gerücht besagt, dass RE8 gemeinsam mit der PlayStation 5 beim kommenden Event von Sony enthüllt wird.

Laut AestheticGamer, einem Leaker, der Resident Evil-Nachrichten in der Vergangenheit genau durchgesickert hat – sind waren bisher „zu 99% sicher“ – wird RE 8 beim PS5-Spiele-Enthüllungsereignis gezeigt.

Die Ankündigung von Resident Evil 8 würde zweifellos die Aufregung für das Survival-Horror-Franchise steigern, und Capcom könnte dies nutzen, indem die Preise für die anderen Resident Evil- Spiele drastisch gesenkt werden. Und wenn die Gerüchte, dass RE 8 eine direkte Fortsetzung von Resident Evil 7 ist, stimmen, dann würde das zusammenpassen.

https://twitter.com/AestheticGamer1/status/1268964685027532801/

Sony verschob die große Enthüllung der ersten PS5-Spiele

Das Enthüllungsereignis für die PlayStation 5-Spiele wurde jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben. Sony hat versprochen, dass es bald Neuigkeiten geben wird, aber es hat aufgehört, Einzelheiten zu liefern. PlayStation-Fans müssen in dieser Hinsicht auf dem Laufenden bleiben, aber in der Zwischenzeit steht ein weiteres Datum an, an das Resident Evil-Fans denken sollten.

Zuvor ging das Gerücht um, dass das Datum der Enthüllung von Resident Evil 8 der 10. Juni sein würde, da dieses Datum für Mitglieder des Ambassador-Programms als bedeutsam eingestuft wurde. Vielleicht ist dieses Datum für ein anderes Resident Evil-Spiel vorgesehen, oder Capcom hatte vor, an diesem Tag eine weitere Ankündigung zum kommenden Titel zu machen. Was auch immer der Fall sein mag, Resident Evil-Fans werden auf jeden Fall nach weiteren Informationen Ausschau halten wollen.

In der Zwischenzeit ist RE 8 nicht das einzige Survival-Horror-Spiel, das für das PS5-Spiel-Enthüllungsereignis gemunkelt wird. Immer wieder poppen Gerüchte hoch, dass Silent Hill ebenfalls auf der kommenden PlayStation 5 neu gestartet wird.

Ein weiteres Gerücht: Resident Evil 8 bekommt einen neuen spielbaren Charakter

In einer Zusammenstellung von RE 8-Gerüchten von Biohazardcast wird eine neue spielbare Figur namens Emily diskutiert. Emily lebt angeblich in den Bergen, in denen Resident Evil 8 angeblich stattfindet. Sie ist Mitte 20 und sucht nach ihrem vermissten Vater, bei dem sie mit Ethan zusammenarbeitet. Inwieweit die Protagonistin spielbar sein wird, ist nicht bekannt. Wir sind aber auf jeden Fall interessiert daran, welche Rolle sie in der Story einnehmen wird. Vorausgesetzt die Gerüchte stimmen auch.

Es gibt viele Gerüchte über RE 8 im Internet, und es ist schwierig festzustellen, welche wahr sind und welche nicht. Es scheint jedoch einige Übereinstimmungen mit den Gerüchten zu geben. Zum Beispiel sind sich viele der Leckagen einig, dass Resident Evil 8 in der First-Person-Ansicht gespielt wird und dass Ethan Winters der wichtigste spielbare Protagonist sein wird. Chris Redfield wird ebenfalls zu sehen sein, jedoch mit einem neuen Look. Auch hier wurde von Capcom eigentlich nichts angekündigt, daher sollten Fans all diese Informationen mit einem großen Körnchen Salz aufnehmen.

Resident Evil 8 soll sich in der Entwicklung befinden.