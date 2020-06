Resident Evil 8 wird drei spielbare Protagonisten haben (Gerücht)

Osaka, Japan – In den letzten Monaten sind sehr viele Details zu dem unangekündigten Resident Evil 8 (Capcom) durchgesickert, und als Ergebnis sind auch Informationen darüber bekannt geworden, wer der Hauptprotagonist sein wird. Laut den Lecks werden die Spieler wieder in die Fußstapfen des Resident Evil 7– Protagonisten Ethan Winters treten – aber nach neuen Informationen wird er das Rampenlicht mit zwei anderen Charakteren teilen.

Auf Twitter hat der bekannte Resident Evil-Leaker Dusk Golem (oder AestheticGamer) einige neue Details zum Spiel veröffentlicht und gibt an, dass Resident Evil 8 drei spielbare Protagonisten haben wird.

Ethan wird angeblich immer noch der Hauptdarsteller sein und wir werden etwa 50 bis 60 Prozent des Spiels als er spielen. Weitere 30 bis 40 Prozent des Spiels sollen wir uns dem zweiten Charakter widmen und die restlichen 10 Prozent als dritten Charakter ausgeben. Außerdem wird jeder Charakter ein bisschen anders gespielt. – Was auch immer das heißen mag.

Entweder sind diese ganzen Leaks vom Entwickler/Publisher gewollt, oder die Türen von Capcom in Osaka sind ständig offen.

In einem kürzlich veröffentlichten Leak wurde eine Frau Mitte 20 namens Emily erwähnt, die eine spielbare Figur im Spiel sein wird, und das könnte sehr gut mit diesen Informationen zusammenhängen. Wer der dritte Charakter sein könnte, ist jedermanns beste Vermutung. Es wird gemunkelt, dass Chris Redfield eine wichtige Rolle in der Geschichte spielt – könnten wir noch einmal als er spielen?

(1/2) I guess I should mention this, though Ethan is the main playable character of RE8, RE8 has three playable characters. I kinda already shared this months ago in a roundabout way; as Revelations 3, RE8 had three playable protagonists. However I've had it confirmed a few times

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 9, 2020