Capcom-Bericht enthüllt mehrere Spiele, die abgebrochen wurden

Japan / Vancouver, Kanada – Der Entwickler und Herausgeber Capcom verfügt über die Lizenzen für einige unglaubliche Spielmarken. Tatsächlich fordern Fans häufig die Rückgabe der vergessenen Titel wie Dino Crisis, die trotz einer großartigen Fan-Base nicht mehr weiter verfolgt wurden. Ein Bericht hat nun die Projekte aufgedeckt, an denen das Studio Capcom Vancouver in den letzten Jahren gearbeitet hat. Unglücklicherweise für die Spieler scheinen einige großartige Titel es nicht bis zur vollwertigen Produktion geschafft zu haben. Das Studio wurde 2018 geschlossen.

Dead Rising und Dino Crisis sind (anscheinend länger) tot

Capcom Vancouver hatte zuvor die gut aufgenommene Dead Rising-Serie entwickelt, aber es scheint, dass das Studio während der Produktion der Titel versucht hat, neue Projekte auf den Weg zu bringen. Der YouTube-Kanal DidYouKnowGaming zeigt detailliert, wie das Studio nach der Veröffentlichung von Dead Rising 2: Off The Record brandneue Projekte sowie neue Einträge in etablierten Franchise-Unternehmen aufstellte.

Eines der Spiele, das Capcom Vancouver seinem japanischen Gegenstück vorstellte, war ein neues Dino Crisis–Spiel. Es scheint, dass Dino Crisis von Capcom nicht als Option ausgewählt wurde und die Spielmarke, das immer noch viele Fans hat, möglicherweise nicht in Kürze zu den Spielern kommt. Stattdessen scheint sich der Spielehersteller auf Remakes und Fortsetzungen aus dem Resident Evil-Franchise zu konzentrieren. Nicht nur einer bekannten Serie mit einer großen Fangemeinde wurde die Rückkehr verweigert, sondern es gab auch brandneue Titel, die größtenteils Science-Fiction-Elemente enthielten, wurden den Spielern verwehrt.

Capcom: Es gab noch mehr innovative Projekte in Vancouver

Capcom Vancouver hatte auch begonnen, ein Spiel mit dem Codenamen „Brasilien“ zu entwickeln. Das Spiel war, wie viele Titel des Publishers aus Japan, ein Survival-Shooter mit Schwerpunkt auf Ressourcenmanagement, doch „Brasilien“ würde in einer riesigen Welt mit Science-Fiction-Elementen spielen. In ähnlicher Weise sollte ein Spiel namens „Frontier“ im selben Genre sein, aber ein Gameplay haben, das Destiny ähnlicher war, bevor der Titel von Bungie veröffentlicht wurde. Schließlich gab es ein in den 1970er Jahren von Amerika angesiedelten Titel, der auf „Ghosts n ‚Goblins“ basierte. Es sollte ein paranormaler Shooter werden, der Spieler in die Mitte von Menschen und paranormalen Kreaturen stellt. Trotz dieser faszinierenden Titel scheint sich Capcom weiterhin auf das Thema auf Resident Evil fokussiert zu haben. Früher war das anders, da war die Vielfalt beim Videospiele-Publisher und -Entwickler aus Japan größer.

Das Studio, Capcom Vancouver, wurde 2018 geschlossen und es scheint, dass die meisten dieser Projekte mit dem Entwickler beendet wurden. Das einzige Spiel, das Capcom vorhersehbar zurückbringen könnte, wäre Dino Crisis, aber im Moment sieht es nicht so aus. Die Fans waren richtig „angepisst“, als man ein Remake von Resident Evil 4 ankündigte, anstelle von Dino Crisis. Trotzdem werden Fans des Entwicklers und Herausgebers weiterhin hoffen, dass das Unternehmen seinen umfangreichen Katalog nutzt, um Fortsetzungen und Remakes einiger ihrer Lieblingsspiele zu genießen. Die Spieler dieser Games würden sich freuen. Derzeit kann man sich nur an einem Fan-Projekt erfreuen, dass den Capcom-Titel mit 4K-Unterstützung für den PC bringt.

Dino Crisis erschien für die Dreamcast, PC und PSX.