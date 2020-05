Dino Crisis: Fan-Projekt bringt 4K-Unterstützung und vieles mehr online

Dino Crisis wurde ursprünglich 1999 veröffentlicht und viele Fans genossen die Gelegenheit, neben Dinosauriern auch Survival-Horror-Elemente durchzuspielen. Das Spiel wurde von Capcom veröffentlicht und entwickelt und aufgrund seiner Mechanik mit Resident Evil verglichen. Fans des Franchise äußern sich zunehmend lautstark zu ihrem Wunsch, ein Remake von Dino Crisis zu sehen, insbesondere seit dem erfolgreichen Remake von Resident Evil 2, und es scheint, dass ein Fan die Sache selbst in die Hand genommen und den Titel auf dem PC aktualisiert hat.

Während Dino Crisis seit 2003 inaktiv ist, haben sich viele Spieler gefragt, warum das Franchise, das Horrorelemente ausgeliehen hat, sowie Funktionen, die mit Jurassic Park vergleichbar sind, gestoppt wurde. Es scheint, dass die Serie nicht so profitabel war wie andere Capcom-Titel, aber die Reaktion der Fans auf die Ankündigung eines Resident Evil 4 Remake deutet darauf hin, dass es viele Spieler gibt, die ein neues Dino Crisis kaufen würden. Der Twitter-Nutzer Loboto 3 hat den Originaltitel nun erheblich aktualisiert und ein 4K-Update herausgebracht.

Das Update baut auf der japanischen Originalversion des Spiels auf und bietet eine Auflösung von “höher als 640 × 480” sowie Unterstützung für 4K. Außerdem wird ein neuer 3D-Rendering-Modus mit einer besseren Transformation sowie zahlreiche andere technische Verbesserungen gegenüber dem Original hinzugefügt. Der vielleicht bemerkenswerteste Unterschied ist der verbesserte Klang und die Frame-Rate, die jetzt bequem mit 30/60 fps laufen. Glücklicherweise müssen Fans nicht zu technisch werden, um diesen Titel auszuführen, der unter dem Namen Dino Crisis Classic Rebirth geführt wird. Auf der Download-Seite (externer Link) werden die Spieler angewiesen, “nur die Daten von der Installationsdiskette zu kopieren, die DLL hinzuzufügen, das Spiel auszuführen und dann geht es auch schon los. ” Spieler, die Dino Crisis nochmals erleben wollen, werden von dieser aktualisierten Version des Titels begeistert sein.

Patreon updated again, meanwhile I'll try adding that debug menu.https://t.co/FrZDSiiUwx pic.twitter.com/V0kG6tsFT5

— Loboto 3 (@REBehindtheMask) April 28, 2020