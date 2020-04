Resident Evil 4 Remake: Entwickler-Team wurde gegenüber RE2 und RE3 Remake vergrößert

Das Resident Evil 4-Remake-Entwicklungsteam wird viel größer sein als die Entwicklungsteams für die Resident Evil 2- und 3-Remakes. Das Resident Evil 4-Remake ist letzte Woche durchgesickert, als ein neues Gerücht vorschlug, dass das Spiel im Jahr 2022 veröffentlicht werden würde.

Auf Twitter antwortete der bekannte Resident Evil-Leaker AestheticGamer auf den Bericht über das Resident Evil 4 Remake. AestheticGamer enthüllte weitere Details zur Entwicklung des Remakes, einschließlich seines größeren Entwicklungsteams. Der Leaker bestätigte auch, dass M-Two, das bei der Entwicklung des Resident Evil 3 Remakes geholfen hat und ehemalige Entwickler von Capcom und Platinum Games hat, für das neue Spiel verantwortlich ist. Das M-Two dabei sein soll, haben wir bereits berichtet.

Die Tweets sagten auch, dass M-Two die Reaktion auf das Resident Evil 3 Remake “genau” verfolgt hat, um zu sehen, was mit diesem Spiel funktioniert hat und was nicht. Das RE 3 Remake wurde aus mehreren Gründen kritisiert, beispielsweise wegen der umstrittenen Entscheidung von Capcom, die mehrfachen Endungen des Spiels zu entfernen. Dies bedeutete, dass Endungen, die Fans mochten, und ein beliebter Charakter in dieser Version des Spiels nicht gezeigt wurden.

years. It has a larger team than the previous remakes, M-Two is the lead on this one (they helped a lot with RE3 also, but yeah Red Works were the leads there). RE3 was the first game M-Two worked on as a team, but there are various ex-Capcom and ex-Platinum people who work there

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 12, 2020