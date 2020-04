Resident Evil 8: Gepanzerte Zombies, Hexen und eine Burg – Das zeigte Capcom beim Ambassador-Test

Resident Evil

Gerüchte und Leaks über das Resident Evil-Spiel das 2021 herauskommen wird gibt es schon einige. Resident Evil 8 wird wie sein direkter Vorgänger, Resident Evil 7, in der Ego-Sicht gespielt. Der spielbare Protagonist soll ebenfalls der selbe sein, doch damit enden schon die Gemeinsamkeiten.

Die Resident Evil-Spieleserie hat bereits mit Resident Evil 7 eine Abkehr vom typischen Franchise getan. Nachdem wir 2 Jahre in Folge Remakes von Resident Evil 2 und 3 bekommen haben, wird sich Capcom mit Resident Evil 8 auf neuen Boden bewegen. Laut dem bekannten Leaker AestheticGamer wurde eine Gameplay-Demo für einen Ambassador-Test verwendet. Dabei lud der Publisher/Entwickler der beliebten Horror-Spielserie Fans ein, um Teil des Resident Evil-Botschafterprogramms zu werden. Das passierte 2018. Bei diesem Test wurde eine Spielsitzung eines unangekündigten Titels von den Fans ausprobiert. Dieser Spieltest war anscheined für RE8 und beinhaltete eine ganz wilde Sequenz, in der man sich als Spieler inmitten einer Burgbelagerung befand.

Startet so Resident Evil 8? – Zombies mit Schwertern, eine lachende Hexe und eine Burgbelagerung

Als Spieler dieser Burgbelagerung musste man sich Zombies mit Rüstung und Schwestern sowie einer Hexe, die “viel zu lachen hatte”, stellen. Während dieser Spieltest-Sequenz sendete die Hexe “Insektenschwärme” an den Spieler. Diese locken die Zombies an und man muss sich in der Burg verbarrikadieren. Die Sicherheit in dieser Burg ist jedoch auch nicht gegeben, da dort auch wieder zahlreiche Resident Evil-Gegner warten. – Was für ein Streß!

sequence where you're in a village with multiple routes trying to make your way to a Castle, being attacked by Beast Men, zombies in armor with swords, and a Witch that laughs a lot. The Witch is unkillable but turns into a swarm of insects if you shoot at her enough, the swarm — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 5, 2020

Kehr Resident Evil 8 zurück zum Ursprung, in einen anderen Genre?

Diese Spielsequenz erinnert stark an den Eröffnungsfilm des ursprünglichen Resident Evil, in dem das Bravo-Team von wilden Monstern angegriffen wird und gewzungen ist, in der Villa Zuflucht zu suchen, in der das ursprüngliche Böse durch den T-Virus seinen Anfang nimmt. Allerdings ist eine Burgbelagerung doch etwas anderes, als über ein Feld in eine Villa zu laufen.

Klingt ein wenig zu actionlastig? Diese Sequenz steht im Gegensatz zu der Art und Weise, wie Resident Evil 8 zuvor beschrieben wurde, mit “Okkultismus” und “Halluzinationen”, wie wir euch ebenfalls berichtet haben.

still very clearly be a Resident Evil game, just a different kind of Resident Evil game tackling some different things than they usually do. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 5, 2020

Bevor wir echtes Gameplay-Material von Resident Evil 8 sehen werden, wird noch viel Wasser die Donau hinunterlaufen. Man muss auch sagen, dass alle Informationen zu einem Resident Evil, das 2021 erscheinen wird, nicht offiziell sind. Ein einzelner Leaker hat die meisten Informationen zu RE8 bisher kompromittiert.

In der Vergangenheit hat sich AestheticGamer als gute Quelle für Capcom-Leaks bewiesen, muss aber diesmal nicht richtig liegen. Selbst wenn diese Burgbelagerung 2018 stattgefunden hat, heißt es nicht das wir sie auch in RE8 sehen werden. Die beiden Remakes, Resident Evil 2 und Resident Evil 3, kamen bei den Spielern sehr gut an. RE2 konnte sich schneller verkaufen als Resident Evil 7 und war ein großer Erfolg, dem das RE 3 Remake nicht viel nachstehen wird. Warum sollte Capcom diese Erfolgsspur verlassen? Gar mit einem Action-Rollenspiel in einer offenen Welt?

Wie sagt doch schon ein deutsches Sprichwort: Das Gerücht ist blind, aber es läuft schneller als der Wind. In diesem Sinne: Wir bleiben für euch dran!

Resident Evil 8 ist bisher noch nicht offiziell angekündigt. Es wird gemunkelt das es 2021 für nicht angekündigte Plattformen erscheint.

