Das Resident Evil 2-Remake von Capcom ist unbestritten eines der besten Horror-Games der letzten Monate (wenn nicht Jahre). Nicht nur Kritiker feierten das Game, wie wir mit 10/10 Punkten, sondern auch die Gamer kauften die Neuauflage des Klassikers von 1998 begeistert.

Der Capcom-Titel brachte die Überlebens-Horrortage perfekt zur Geltung wurde zu einem der am besten bewerteten Spiele in der gesamte Resident Evil-Reihe. Aber wie beliebt ist es? Nun, RE 2 Remake hat bis jetzt mehr Exemplare auf Steam verkauft als das letzte Spiel der Serie, Resident Evil 7. Immerhin hatte dies zwei Jahre mehr Zeit sich zu verkaufen und wurde bereits nach 2 Monaten vom „Nachfolgertitel“ eingeholt.

Dies ist nicht nur eine gute Nachricht für Capcom, sondern könnte auch eine hervorragende Nachricht für die Fans der Serie sein. Ob wir ein Resident Evil 3: Nemesis-Remake bekommen werden? Das kann man heute mit Sicherheit noch nicht sagen, aber würde man darauf wetten, würde man gewinnen.

Yoshiaki Hirabayashi, Produzent des RE 2-Remakes, sagte im Januar der japanischen Website GameWatch [übersetzt von GearNuke], dass Capcom dem Remake zugestimmt habe, weil die Fans es immer forderten.

Ein Insider behauptet bereits, dass ein RE 3-Remake in Produktion ist. Der Moderator von ResetEra, Dusk Golem, kommentierte kürzlich einen Resi-Thread mit der Behauptung, das dritte Spiel der Serie sei bereits in der Entwicklung, was definitiv spannend ist.