René Nikel Seit Dino Wars oder North & South am Amiga hat sich in der Spieleindustrie so einiges verändert, meine Leidenschaft für Videospiele allerdings nicht. Bereits mit fünf Jahren hatte ich zum ersten Mal einen Joystick in der Hand und seit diesem Moment war die virtuelle Welt wie ein zweites Zuhause für mich. Ich finde so ziemlich jedes Genre interessant, selbst wenn es sich nur um einen kleinen Indie Titel handelt. Die aktuellste Nintendo Konsole und ein leistungsstarker PC gehören bei mir zur Grundausstattung. Seit mittlerweile fast zehn Jahren verbinde ich meine Begeisterung für Videospiele außerdem mit dem Gaming Journalismus.

Nach vielen Jahren der Funkstille erlebt Onimusha derzeit ein überraschendes Comeback. Capcom hatte die beliebte Reihe zuletzt wieder stärker in den Fokus gerückt und arbeitet bereits an einem neuen Teil. Nun sorgen frische Gerüchte dafür, dass Fans möglicherweise nicht mehr allzu lange auf die Veröffentlichung warten müssen.

Ausgelöst wurden die Spekulationen durch den bekannten Insider Lunatic Ignus. Dieser behauptet, dass Onimusha: Way of the Sword bereits im ersten Quartal 2027 erscheinen könnte. Eine offizielle Bestätigung von Capcom gibt es zwar noch nicht, doch die Aussagen sorgen bereits für Diskussionen innerhalb der Community.

Die Rückkehr einer legendären Reihe

Für viele Gamer gehört Onimusha bis heute zu den besonderen Actionreihen der PlayStation 2 Ära. Die Mischung aus Samurai, Dämonen und Action-Gameplay machte die Serie damals zu einem echten Publikumsliebling. Umso größer war die Freude, als Capcom die Rückkehr der Marke ankündigte.

Vor allem Fans klassischer Actionspiele verfolgen die Entwicklung mit großer Spannung. In den vergangenen Jahren feierte Capcom mit Reihen wie Resident Evil oder Monster Hunter große Erfolge. Viele hoffen deshalb, dass auch Onimusha von dieser Erfahrung profitieren wird.

Ein früher Release wäre durchaus möglich

Bislang hatte Capcom keinen konkreten Erscheinungstermin genannt. Genau deshalb sorgt die aktuelle Behauptung für Aufmerksamkeit. Sollte sich der genannte Zeitraum tatsächlich bewahrheiten, könnte das neue Abenteuer früher erscheinen als viele Beobachter erwartet hatten.

Natürlich sollte man die Informationen weiterhin mit Vorsicht betrachten. Auch bekannte Insider liegen nicht immer richtig und Pläne können sich während der Entwicklung jederzeit ändern. Trotzdem halten viele Fans einen Release im Jahr 2027 für durchaus realistisch.

Die Begeisterung innerhalb der Community ist jedenfalls groß. Unter den aktuellen Berichten äußern zahlreiche Spieler ihre Vorfreude auf die Rückkehr der Reihe. Besonders die düstere Atmosphäre und das traditionelle japanische Setting sorgen schon jetzt für großes Interesse.

Capcom befindet sich weiterhin auf Erfolgskurs

Capcom gehört derzeit zu den erfolgreichsten Publishern der Branche. Mit Resident Evil, Street Fighter und Monster Hunter konnte das Unternehmen in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfolge feiern. Genau deshalb sind die Erwartungen an Onimusha entsprechend hoch.

Viele Gamer hoffen, dass Capcom auch bei diesem Projekt den richtigen Weg findet. Die Mischung aus moderner Technik und den Wurzeln der Reihe könnte genau das sein, worauf Fans seit Jahren gewartet haben.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleibt allerdings noch Geduld gefragt. Dennoch machen die aktuellen Gerüchte Hoffnung, dass das Warten vielleicht nicht mehr ganz so lange dauern könnte.

Fans hoffen auf ein würdiges Comeback

Nach über zwei Jahrzehnten besitzt Onimusha für viele noch immer einen besonderen Stellenwert. Entsprechend groß sind die Erwartungen an den neuen Teil.

Sollte sich der genannte Zeitraum tatsächlich bewahrheiten, könnte das Jahr 2027 für Fans der Reihe zu etwas ganz Besonderem werden. Bis dahin bleibt abzuwarten, wann Capcom erstmals konkrete Informationen zum Release bekannt geben wird.

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