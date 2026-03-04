Capcom Spotlight am Donnerstag: Pragmata, Monster Hunter Stories 3, Mega Man um 23 Uhr

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Capcom hat für Donnerstag, den 5. März 2026 um 23 Uhr einen neuen Capcom Spotlight Livestream angekündigt. Die Show dauert etwa 30 Minuten und wird auf YouTube und Twitch übertragen. Untertitel in 13 Sprachen sollen verfügbar sein. Die Ankündigung erfolgt nur wenige Tage nach dem erfolgreichen Launch von Resident Evil Requiem, das weltweit Rekorde bricht. Capcom nutzt die Dynamik und präsentiert bereits das nächste Line-up für 2026.

Welche Spiele werden gezeigt?

Fünf Spiele sind offiziell bestätigt. Pragmata steht ganz oben auf der Liste. Das mysteriöse Science-Fiction Spiel war Jahre lang verschollen. Nach der Ankündigung 2020 folgte lange Stille. Jetzt kommt endlich ein umfangreiches Update. Der Release ist für den 24. April 2026 geplant. Das bedeutet: Dieser Showcase ist wahrscheinlich der letzte große Auftritt vor Launch. Pragmata erscheint für PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und PC.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection wird ebenfalls gezeigt. Das Rollenspiel erscheint bereits am 13. März, also nur eine Woche nach dem Showcase. Capcom wird vermutlich letzte Details zur Story, den Monstern und den Endgame Inhalten präsentieren. Die ersten Reviews erscheinen zeitgleich mit dem Showcase. Das Spiel setzt die Spin-off Reihe fort, die sich deutlich vom Action Gameplay der Hauptreihe unterscheidet. Stattdessen bekommen Spieler rundenbasierte Kämpfe und eine fokussierte Story.

Mega Man bekommt gleich zweimal Aufmerksamkeit. Die Mega Man Star Force Legacy Collection erscheint am 27. März. Capcom wird die Online Features vorstellen. Diese Sammlung bringt alle drei Mega Man Star Force Spiele zurück. Die Titel erschienen ursprünglich für den Nintendo DS zwischen 2006 und 2008. Die Remaster Version läuft auf Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC.

Mega Man: Dual Override wird ebenfalls Teil des Showcases sein. Capcom gibt die sechs Gewinner Designs des Community Boss Contests bekannt. Spieler konnten eigene Bosse designen und einreichen. Die besten sechs werden ins Spiel integriert. Dual Override erscheint voraussichtlich 2027 und ist ein klassischer 2D Plattformer im Stil der alten NES Spiele.

