Resident Evil Requiem bricht Steam Rekord mit über 315.000 gleichzeitigen Spielern

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Resident Evil Requiem startet mit einem gewaltigen Knall. Seit dem Release am 27. Februar 2026 um 6 Uhr morgens verzeichnet das Spiel auf Steam stetig steigende Spielerzahlen. Aktuell liegt der Spitzenwert bei über 315.000 gleichzeitig aktiven Spielern. Damit übertrifft Requiem alle bisherigen Resident Evil Titel auf der Plattform deutlich. Das Resident Evil 4 Remake aus dem Jahr 2023 kam auf 168.000 Spieler. Resident Evil Village erreichte 2021 etwa 106.000. Die Zahlen verdeutlichen: Requiem ist kein normaler Launch. Es ist der größte in der Geschichte der Serie.

Was steckt hinter dem Erfolg?

Mehrere Faktoren haben zu diesem Rekord beigetragen. Zum einen ist Requiem das erste Resident Evil, das von Grund auf für die aktuelle Konsolengeneration entwickelt wurde. Keine Kompromisse für ältere Hardware. Das sieht man der Grafik an. Zum anderen hat Capcom massiv in Marketing investiert. Ein eigener Kurzfilm, Amiibo Figuren für Grace und Leon, und eine monatelange Kampagne hielten das Interesse hoch. Vor allem aber hatte das Spiel fünf Millionen Wunschlisten auf Steam. Das ist ein extrem starker Indikator für echtes Kaufinteresse.

Werbung

Dazu kommen hervorragende Test Wertungen. Mit 88 Punkten auf Metacritic ist Requiem das bestbewertete neue Resident Evil seit über 20 Jahren. Die Kritiker loben vor allem die Balance zwischen Horror und Action. Grace Ashcroft spielt sich wie klassischer Survival Horror mit knapper Munition und enger Atmosphäre. Leon Kennedy liefert actionreichere Passagen, die an Resident Evil 4 erinnern. Dieser Wechsel funktioniert laut den meisten Testern überraschend gut.

Die Zahlen werden wahrscheinlich noch steigen

Wichtig zu beachten: Wir sind noch mitten im ersten Wochenende. Viele Spieler kommen erst am Samstag und Sonntag dazu. Die Zahlen werden also wahrscheinlich noch weiter steigen. Zum Vergleich: Counter-Strike 2 liegt aktuell bei 1,39 Millionen gleichzeitigen Spielern auf Platz 1. Resident Evil Requiem belegt aktuell Platz 4 auf Steam. Für ein Singleplayer Spiel ohne Multiplayer Modus ist das ein enormer Erfolg.

Die Spielerzahlen zeigen sich auch auf Twitch. Über 12.600 Streamer gingen gleichzeitig live mit Requiem. Das ist der höchste Peak Channel Count für ein Spiel im Jahr 2026. Selbst Marathon, der zeitgleich stattfindende Server Slam von Bungie, verlor schnell Zuschauer. Marathon startete stark mit über 100.000 gleichzeitigen Spielern, fiel aber innerhalb von 24 Stunden auf 57.000. Requiem hingegen steigt kontinuierlich.

Werbung

Hier geht es zu unserer Game Review des Spiels.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!

× Feedback melden Website Art des Feedbacks * — Bitte wählen — Technischer Fehler Feedback für den Artikel-Text Beschreibung * Deine E‑Mail (für Rückmeldung) * Sicherheitsfrage: Wieviel ist 5 + 2? * Ich bin einverstanden, dass meine E‑Mail und IP für die Bearbeitung dieser Meldung gespeichert werden. Meldung senden

Bei der Erstellung dieses Artikels kam Künstliche Intelligenz zum Einsatz (z. B. für Text, Recherche, Bilder oder Tabellen). Alle Inhalte wurden vor der Veröffentlichung sorgfältig von einem Menschen geprüft.