Capcom hat große Pläne für Resident Evil 8 (und mehr)

Resident Evil 8 - (C) Capcom

Tokio – Mit Resident Evil 3 im Rückspiegel fragen sich viele der größten Fans der Serie, wo Capcom als nächstes das legendäre Horror-Franchise hinführen könnte. Natürlich hat sich das Gemurmel um eine Reihe neuer Spiele verbreitet, die die Fans in den kommenden Jahren bekommen könnten, darunter mehrere Fortsetzungen und Remakes, wobei Capcom anscheinend große Pläne für die weitere Entwicklung der Resident Evil-Serie hat. Es scheint jedoch, dass neue Berichte behaupten, dass das japanische Unternehmen versuchen könnte, die derzeitige Dynamik des Horror-Franchise viel früher zu nutzen, als viele denken. Kommt Resident Evil 8 früher als erwartet?

Laut einer aktuellen Finanzpräsentation von Capcom scheint das Unternehmen bis zum Ende des Geschäftsjahres eine erstaunliche Anzahl von Spielen auf den Markt zu bringen. Die Wartezeit für uns Fans ist gering, da dieses Geschäftsjahr im im März 2021 abgeschlossen wird. Dies ist angeblich darauf zurückzuführen, da man einen neuen Verkaufsrekord erzielen möchte, der schätzungsweise bei “28 Millionen Einheiten” liegen könnte, wie man aus Tokio hört.

Capcom könnte Resident Evil 8 bereits vor Ende März 2021 auf den Markt bringen

Die Finanzpräsentation, die online verfügbar ist, beschreibt genau, wie das Unternehmen diese erstaunlichen Verkaufszahlen erreichen will. Capcom behauptet, dass eine seiner “Wachstumsstrategien” darin besteht, “mehrere wichtige neue Titel” zu veröffentlichen. In der Präsentation wird später behauptet, dass es 13 “neue Titel (SKU)” geben wird. Also sobald ein Titel für 3 Plattformen erscheint, hat man 3 SKUs. Da Resident Evil 3 letzten Monat erschienen ist, umfasst dies wahrscheinlich bereits 3 SKUs. Das Spiel wird auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht, sodass 10 Slots für zukünftige Titel übrig bleiben. Unsere Review könnt ihr übrigens auf DailyGame nachlesen.

Capcom hat noch andere Marken im Gepäch

Natürlich hat Capcom viele Marken im Angebot, die von häufigeren Marken wie Devil May Cry und Monster Hunter bis zu derzeit ruhenden Namen wie Dead Rising und Dino Crisis reichen. Bei Dino Crisis wissen wir, dass es kein Remake oder einen Ableger geben wird. Es ist jedoch mehr als wahrscheinlich, dass ein anderes Resident Evil– Spiel mehrere dieser Slots belegen könnte, insbesondere angesichts der Nachricht, dass ein achtes Spiel nächstes Jahr auf die Konsolen kommen könnte. Angenommen, der Titel fällt in den gleichen frühen Jahresbereich wie Resident Evil 2 und 3 In den vergangenen Jahren könnte dies möglicherweise ein noch größerer Beweis dafür sein, dass Capcom am nächsten Haupteintrag im Franchise arbeitet und dass er vor März 2021 in den Händen der Fans sein wird.

Resident Evil 8 soll sich in der Entwicklung befinden. Bislang hat man sich in Tokio noch zurückgehalten, uns das Spiel zu präsentieren. Mehr zu den Gerüchten und Leaks auf unserer Tag-Seite zu RE8.