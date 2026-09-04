Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

RESIDENT EVIL kehrt auf die große Leinwand zurück und du kannst dabei sein. Zum Kinostart am 17. September 2026 verlosen wir 2×2 Kinogutscheine für den neuen Horrorfilm.

Der Kurierfahrer Bryan (Austin Abrams) nimmt einen scheinbar harmlosen Auftrag an: die Lieferung eines biomedizinischen Pakets. Was wie ein gewöhnlicher Arbeitstag beginnt, wird zur Hölle auf Erden. Eine Nacht, kein Ausweg und ein Horror, der alles verschlingt.

RESIDENT EVIL läuft ab 17. September 2026 nur im Kino.

Werbung

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übertragen werden. Mit einem Klick auf „Inhalt anzeigen“ gibst du diese Funktion in deinem Browser für mindestens 1 Jahr frei. Du kannst die Einwilligung jederzeit über den Button direkt unter dem Embed widerrufen. Inhalt anzeigen Embed-Einwilligung widerrufen

Das kannst du gewinnen

Wir verlosen:

2×2 Kinogutscheine für RESIDENT EVIL. Die Kinogutscheine sind ausschließlich in Österreich gültig.

Damit können sich zwei Gewinner jeweils gemeinsam mit einer Begleitperson den Film im Kino ansehen.

So kannst du teilnehmen

Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich. Jede Person darf nur einmal am Gewinnspiel teilnehmen.

Werbung

Um an der Verlosung teilzunehmen, sende uns eine E-Mail an gewinnspiel@dailygame.at mit dem Betreff „Resident Evil“.

Schreib uns in der E-Mail einfach, seit wann du Fan von Resident Evil bist.

Für die Teilnahme benötigen wir zunächst nur deine E-Mail-Adresse. Personenbezogene Daten, die für die Übermittlung beziehungsweise den Versand des Gewinns erforderlich sind, fragen wir erst bei den gezogenen Gewinnern ab.

Werbung

Wichtige Hinweise zum Gewinnspiel

Das Gewinnspiel endet am Sonntag, den 13. September 2026, um 23:59 Uhr.

Mit der Teilnahme am Gewinnspiel erklärst du dich damit einverstanden, dass deine E-Mail-Adresse ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels verarbeitet wird. Dazu gehört insbesondere die Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner.

Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht für Werbezwecke verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, wenn dies zur Abwicklung oder Übermittlung des Gewinns erforderlich ist. Nach Abschluss des Gewinnspiels und der Gewinnabwicklung werden die dafür erhobenen Daten gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.

Werbung

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit durch eine Nachricht an die DailyGame Redaktion widerrufen werden. Ein Widerruf vor Abschluss des Gewinnspiels führt dazu, dass eine weitere Teilnahme nicht möglich ist.

Die Gewinner werden nach Ende des Gewinnspiels nach dem Zufallsprinzip ermittelt und anschließend per E-Mail verständigt. Meldet sich ein Gewinner nicht innerhalb von drei Tagen nach der Gewinnbenachrichtigung zurück, kann der Gewinn neu vergeben werden.

Eine Barablöse oder Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist hinsichtlich der Gewinnerermittlung ausgeschlossen. Bei Manipulationsversuchen oder Mehrfachteilnahmen behält sich die DailyGame Redaktion vor, betroffene Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.

Werbung

Veranstalter des Gewinnspiels ist die DailyGame Redaktion in Zusammenarbeit mit Agentur DOHR.