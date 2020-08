Resident Evil-Fan verbringt 10 Jahre damit, eine Zeitleiste der Spiele zu erstellen

Resident Evil 8 Village - (C) Capcom

Die Überlieferung für die Resident Evil-Serie ist ein dunkler und kurvenreicher Weg, der viele Spiele und 24 Jahre abdeckt. Aber während Fans der Serie in der Lage sein mögen, ihre Lieblingsgeschichte oder alle spielbaren Resident Evil-Charaktere auswendig zu erzählen, gibt es keine anderen, die sich so in die Geschichte von RE eingegraben haben wie TheBatMan.

Auf Reddit gibt es eine kleine, aber aktive Community von Resident Evil-Fans, die sich der Diskussion über Überlieferungen, der Debatte über wichtige und kleinere Punkte in den Geschichten sowie dem Sammeln und Zusammenstellen von allem widmen, was mit der Horrorserie von Capcom zu tun hat. Und der Leiter und Mitbegründer der Gruppe ist eine Person namens TheBatMan. Seine Hingabe an den RE geht weit über das hinaus, was selbst die meisten Super-Fans behaupten können.

TheBatMan hat zehn Jahre damit verbracht, eine vollständige Geschichte der Resident Evil-Spiele in einer Zeitleiste zusammenzustellen, die Jahrhunderte umfasst. Dieses enorme 2700-seitige Dokument befasst sich intensiv mit der Resident Evil-Reihe, die in Japan auch als Biohazard bekannt ist. Es beginnt vor dem Beginn der Menschheit und deckt die alten, prähistorischen Anfänge von Plagas ab, durchläuft ausführliche Charakterbiografien wie Albert Weskers Vergangenheit und endet mit der Überlieferung und Geschichte hinter Resident Evil 7.

Resident Evil: Für manche Fans mehr als nur eine „kleine Geschichte“

In einem kürzlichen Interview mit Eurogamer erklärte TheBatMan, dass die Motivation für das Projekt eine „offensichtliche Leidenschaft für die Handlung“ sei und dass diejenigen, die die RE-Geschichte für „eindimensional und ohne wirkliche Substanz“ halten, falsch seien. Dieses erstaunlich detaillierte, umfangreiche Dokument konzentriert sich ausschließlich auf die Spiele und lässt die Überlieferungen aus Film, Manga und anderen Quellen aus, um sich ausschließlich auf die Spiele von Capcom zu konzentrieren. Das ist der Beweis genug, dass die Geschichte riesig und unglaublich detailliert ist. Diese detaillierte Zeitleiste wurde verwendet, um einige Rätsel zu lösen, die die Resident Evil-Serie noch umgeben.

Die neueste Version der Timeline wird derzeit auf der Resident Evil Podcast-Webseite von TheBatMan gehostet, auf der TheBatMan auch einen RE-Podcast hostet. Die Zeitleiste ist nach Jahrzehnten unterteilt, sodass die Fans die Serie in chronologischer Reihenfolge lesen können. Die Aufschlüsselung der Informationen ist unglaublich, spezifisch und sehr detailliert. Der Abschnitt über Las Plagas beschreibt beispielsweise, wie sich der Parasit / Virus vermehrt, seinen Lebenszyklus abdeckt, alle bekannten Informationen darüber zusammenstellt, wie er seinen Wirt übernehmen kann, und ist etwa 5.000 Wörter lang.

Die Timeline besteht nur aus den Capcom-Spielen

Die meisten Überlieferungen, die TheBatMan in dieser Zeitleiste zusammengestellt hat, stammen aus den Spielen selbst, Sammlerhandbüchern und offiziellen Quellenbüchern. Einige Informationen kamen sogar von anderen Fans. Zum Beispiel teilte ein Sammler die Seiten der Blue Umbrella-Überlieferung, die zusammen mit der Albert-02-Schrotflintenreplik geliefert wurden. Es gab auch viele andere Reddit-Benutzer aus der Resident Evil-Überlieferungsgruppe, die auch bei Fan-Übersetzungen und beim Zusammenstellen anderer Informationen und Screenshots halfen. Die Zeitleiste enthält auch detaillierte Handlungszusammenfassungen der Spiele, die sich eingehend mit jedem Resident Evil-Sprung befassen.

TheBatMan sagt, dass sein Lieblingsjahr in der Zeitleiste 1998 ist.

„Es ist die Zeit, mit der die meisten Fans vertraut sind und die berühmtesten Vorfälle in der gesamten Serie enthalten, wie den Vorfall in der Villa und die Katastrophe in Raccoon City. Mit diesen Ereignissen ist jetzt so viel zusätzliches Material verbunden, dass wir fast täglich ein Tagebuch führen.

Die Timeline enthält nicht die neuen und aktualisierten Überlieferungen aus den Remakes, wie das Resident Evil 2 Remake und das weniger beliebte RE3- Remake. TheBatMan hofft jedoch, sie in Zukunft hinzufügen zu können.

Fans der Spiele dürfen sich auf Resident Evil Village freuen. Das Spiel soll nächstes Jahr für PC, PS5 und Xbox Series X erscheinen. Es wurde erstmals beim PS5 „Future of Gaming“-Event enthüllt.