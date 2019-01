Wahrscheinlich ist es niemanden entgangen, das Capcom mit Resident Evil 2 Remake einen Hit gelandet haben. Das Survival-Horror-Game, welches erstmals 1998 für PlayStation erschien, wurde auch auf den Nintendo 64 portiert. Der begrenzte Speicherplatz der Konsole macht die Version zu einer ganz besonders interessanten Edition.

Was sagen eigentlich die Entwickler von damals, also jene Leute die den N64-Port gemacht haben, zum aktuellen Remake für PC, PlayStation 4 und Xbox One? Das Team von damals beabsichtigt nämlich die neue Version des Klassikers live zu streamen. Der Stream ist deswegen so wertvoll, weil er natürlich Kommentare zu der Entstehung von Resident Evil 2 enthaltet. Und man bekommt Einblicke über die Unterschiede von damals, eben aufgrund des begrenzten Speicherplatzes des Nintendo 64.

Der Stream findet am 1. Februar 2019 um 23:00 Uhr (MEZ) statt und wird auf Twitch ausgestrahlt. Neben Resident Evil 2 erscheint in Kürze auch Kingdom Hearts 3 noch diesem Monat. Eigentlich ein Wahnsinn, so viele gute Games gleich zu Beginn des Jahres!