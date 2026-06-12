Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Far Cry gehört zu den großen Namen von Ubisoft. Keine Frage. Seit Far Cry 6 ist es rund um die Reihe aber erstaunlich still geworden. Kein großer Trailer, kein offizieller Enthüllungstermin, kein klares Lebenszeichen für Far Cry 7. Jetzt sorgt ein neuer Kommentar von Insider Tom Henderson für neue Unruhe.

Henderson schrieb auf X.com (vormals Twitter), dass die Entwicklung des nächsten Hauptteils von Far Cry ebenfalls „abysmal“ verlaufen sein soll. Sinngemäß heißt das: Die Entwicklung soll miserabel oder extrem schwierig laufen. Wichtig ist dabei: Ubisoft hat Far Cry 7 bisher nicht offiziell angekündigt. Es handelt sich also weiter um ein Gerücht, auch wenn Henderson in der Branche als gut vernetzter Insider gilt.

Warum der neue Hinweis viele Fans nervös macht

Der Satz fällt nicht aus dem Nichts. Schon in den vergangenen Monaten gab es immer wieder Berichte, wonach das nächste Far Cry intern Probleme haben soll. Angeblich sei der Titel noch Jahre entfernt und soll sich in einer schwierigen Entwicklungsphase befinden. Bestätigt wurde das bisher nicht.

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Für Fans ist das bitter. Far Cry 6 erschien 2021. Also vor 5 Jahren. Zeit für einen neuen Ableger. Seitdem einer halben Dekade wartet die Community auf ein klares Signal, wie Ubisoft die Reihe weiterführen will. Früher war Far Cry fast schon eine verlässliche Marke. Große offene Welt, charismatischer Bösewicht, Chaos, Waffen, Fahrzeuge und viele Außenposten. Doch genau diese Formel steht inzwischen auch in der Kritik.

Viele Spieler fragen sich: Reicht das alte Konzept noch? Oder muss Ubisoft die Reihe komplett umbauen?

Auch KI-Gerüchte sorgen für Diskussionen

Zusätzlich steht ein anderes Thema im Raum: generative KI. Mehrere Berichte beziehen sich auf Hendersons frühere Aussagen, wonach Ubisoft beim nächsten Far Cry intern mit generativer KI experimentieren soll. Dabei soll es aber eher um Forschung und Entwicklung gehen, nicht zwingend um finale Inhalte im Spiel.

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Trotzdem ist das heikel. Viele Spieler reagieren bei KI in Spielen sensibel. Nicht, weil Technik grundsätzlich schlecht ist, sondern weil sie Angst vor austauschbaren Inhalten haben. Wenn ausgerechnet diese Reihe zu sehr nach Testlabor klingt, schrillen bei Fans schnell die Alarmglocken.

Ubisoft steht ohnehin unter Druck

Der neue Hinweis kommt in einer schwierigen Phase für Ubisoft. Der Publisher steckt seit Jahren in einer Umstrukturierung. Es gab Verschiebungen, eingestellte Projekte, Entlassungen und Kritik an der kreativen Ausrichtung (Stichwort: KI).

Die spannendste Frage lautet nicht nur, wann Far Cry 7 erscheint. Viel wichtiger ist: Was will Ubisoft mit dieser Reihe überhaupt machen? Ein weiteres Spiel nach bekanntem Muster könnte funktionieren, wenn die Welt stark genug ist. Aber die Erwartungen sind höher geworden. Spieler wollen nicht nur Außenposten abarbeiten und Symbole von der Karte löschen. Sie wollen echte Überraschungen. Sie wollen eine Welt, die nicht nach Checkliste aussieht.

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Sollten die Berichte stimmen, steht Ubisoft also vor einer heiklen Aufgabe. Das nächste Far Cry muss vertraut genug bleiben, damit Fans die Marke wiedererkennen. Gleichzeitig muss es mutig genug sein, damit die Reihe nicht weiter wie ein Relikt aus einer alten Open-World-Ära wirkt. Der neue Insider-Hinweis macht die Lage nicht besser. Offiziell ist noch nichts bestätigt, doch die Gerüchte rund um eine schwierige Entwicklung, interne Experimente und Ubisofts generelle Krise passen auffällig gut zusammen.

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