Resident Evil 8: PS5-Ladezeiten, DualSense-Support und mehr enthüllt

Derzeit ist Resident Evil Village, liebevoll von uns Resident Evil 8 genannt, für PC, Xbox Series X/S und PS5 angekündigt. Eine PS4- oder Xbox One-Version wurde noch nicht von Capcom bestätigt. Der erste Ausflug der Horrorspielserie hat die Spieler auf jeden Fall begeistert und der PlayStation Store liefert interessante neue Details.

Resident Evil 8 auf der nächsten Konsolen-Generation bekommt eine Reihe von Upgrades, die auf der aktuellen Hardware nicht möglich sind.

Erstens wird das Spiel über Raytracing verfügen, was verbesserte und realistischere Lichteffekte heißt, die zweifellos dazu beitragen werden, die Szenarien des Spiels besonders gruselig zu machen. Zweitens wird es auch 4K-Grafiken unterstützen, natürlich nur auf kompatiblen TV-Geräten. Die andere große Bestätigung sind schnellere Ladezeiten, was sonst allgemein für Spiele der PlayStation 5 versprochen wurde. Was jedoch für die PS5-Version einzigartig sein wird, sind die Funktionen, die mit dem DualSense-Controller der Konsole verbunden sind.

Some new PS5-related Resident Evil Village details have appeared on the official PlayStation store

– runs at 4K with ray tracing

– fast loading ("almost no load times")

– adaptive triggers and haptic feedback are supported for gunplay

– 3D Audio supporthttps://t.co/FPZtZEID7Y pic.twitter.com/66DIqJMsgr

— Nibel (@Nibellion) November 3, 2020