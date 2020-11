Resident Evil 4 Remake-Gerüchte werden durch Schauspieler angeheizt

Obwohl Capcom keine offiziellen Ankündigungen gemacht hat, gab es im Laufe des Jahres mehrere Gerüchte, wonach an einem Remake von Resident Evil 4 gearbeitet wird. Kürzlich wurde ein neuer Beweis erbracht, der möglicherweise darauf hindeutet, dass die Gerüchte wahr werden könnten.

Auf Twitter veröffentlichte Nick Apostolides, Synchronsprecher für Leon Kennedy im Remake von Resident Evil 2, ein Foto von sich selbst in Motion Capture-Ausrüstung sowie eine Nachricht darüber, wie gut es sich anfühlt, wieder an die Arbeit zu gehen. Darüber hinaus schrieb Apostolides, dass er bei dem Projekt, an dem er arbeitete, es gar nicht erwarten könnte es mit der Welt zu teilen.

Eine interessante Sache ist, dass einer der Hashtags „Videogames“ enthält, was bedeutet, dass sich das Projekt eher um ein tatsächliches Videospiel als um einen Film handelt. Einige glauben, dass dies darauf hindeutet, dass es sich möglicherweise um Resident Evil 4 Remake handelt, aber es wurden keine weiteren Details mitgeteilt, sodass das Projekt letztendlich etwas werden könnte.

Man does it feel good to get back to work! Safely had a blast with some crazy people on this one….can’t wait to share the project! #mocap #performancecapture #motioncapture #videogames #action #stunts pic.twitter.com/LTrrqU5073

— Nick Apostolides (@Nik_apostolides) November 2, 2020