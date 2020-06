Resident Evil 4 Remake bekommt einen erweiterte Storyline

Das Resident Evil 4 Remake enthält möglicherweise eine erweiterte Geschichte im Vergleich zum Original, wie ein neuer Leak behauptet. Capcom hat nicht offiziell bestätigt, dass sich das Remake in der Entwicklung befindet.

In einer Reihe von Tweets enthüllte der produktive Resident Evil-Leaker AestheticGamer weitere Informationen über das stark gemunkelte RE4 Remake. Der Leaker sagte, dass die Geschichte des Spiels ein Teil des Spiels ist, auf das sich das Entwicklungsteam „stark konzentriert“.

Es scheint, dass das RE4 Remake viel größere Änderungen an der Geschichte bieten wird als die vorangegangenen Remakes. Das Resident Evil 3 Remake ließ einen beliebten Charakter vom Ende des Spiels aus, da Capcom beschlossen hatte, nicht mehrere Enden wie das Original anzubieten. Obwohl dies keine große Veränderung war und das Ende nahe an einem der möglichen Enden des Originals blieb, war es eines, das einige Fans enttäuschend fanden. Abgesehen von der Kürze des Spiels.

Ein „zufälliger“ Teil der von AestheticGamer enthüllten RE4 Remake-Geschichte ist, dass es weitere Informationen über Dr. Salvador geben könnte. Dr. Salvador ist ein anderer Name für Chainsaw Man, der ein klassischer Resident Evil-Feind ist. Der Bösewicht schwenkt eine Kettensäge herum, trägt einen Leinensack auf dem Kopf und kann Kugeln gut aufnehmen. Es scheint, dass das Remake enthüllen könnte, was der „Deal“ des Feindes ist.

I've been getting a lot of them, but cheers to these two which pushed me over the edge to comment on it. I understand details are ambiguous & scarce (maybe BECAUSE the game leaked way too soon), but seeing people jump to conclusions sure is "fun". pic.twitter.com/GMM37UNKFA

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) June 25, 2020