PS5 mit 4K-Problemen? Ein bekannter Leaker spricht darüber

Die Sony PlayStation 5 wird mit Spannung erwartet und viele hoffen, dass sie auf der Technologie früherer Generationen aufbaut. Die PlayStation-Konsolen waren seit der Veröffentlichung der ersten Konsole im Jahr 1994 unglaublich erfolgreich. In jüngerer Zeit haben die Konsolen ihren Erfolg mit exklusiven Titeln beibehalten. Ein Leak hat jedoch berichtet, dass die PS5 schwächer als ihre Konkurrenz und auch teurer sein wird. Infolgedessen sind einige Fans besorgt über die bevorstehende Konsole. Sie soll nicht einmal echte 4K-Grafik ausgeben.

Es gab zahlreiche Berichte, dass die PlayStation 5 die nächste Generation in Bezug auf den Umsatz anführen wird. Viele Spieler haben erwartet, dass die Konsole gut abschneidet, da die PS4 es geschafft hat, Verbraucher anzulocken, indem sie exklusiv einige der besten Spiele der Generation hatte. Darüber hinaus hatte die PlayStation 4 eine klare Marketingstrategie, die die Spieler einbezog. Während die PS5 zweifellos versuchen wird, diese Strategie zu wiederholen, deuten Informationen von Dusk Golem, der häufig wichtige und richtige Details twittert, darauf hin, dass möglicherweise andere Faktoren die kommerzielle Leistung der Konsole beeinflussen. Gibt es gar keine richtige 4K-Optik?

Dusk Golem behauptet, dass es eine „echte Möglichkeit gibt, dass die PS5 die teurere Konsole zwischen den beiden [Xbox Series X] sein wird“. Dies könnte einige Spieler beunruhigen, die sich gefragt haben, ob die PlayStation 5 mehr kosten würde als frühere Generationen. Es ist irgendwie unwahrscheinlich, dass die Xbox Series X zu einem deutlich günstigeren Preis als frühere Generationen verkauft wird. Dies könnte bedeuten, dass die PS5 einen neuen Präzedenzfall für die Konsolen-Kosten schafft. Das vielleicht Besorgniserregendste, was Dusk Golem schrieb, war jedoch die Leistung der Konsole und ihre 4K-Funktionen.

(2/3) But people are should get ready for the really real possibility that the PS5 is going to end up being the more expensive console between the two, I'm trying not to say much here as I was asked not to but prepare yourself, which does put Xbox X in a position it'll be the

— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) August 12, 2020