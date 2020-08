PS5-Verkäufe werden doppelt so stark wie jene der Xbox Series X, so Analysten-Meinung

PlayStation 5 (PS5) vs Xbox Series X

Die nächste Konsolen-Generation startet diesem November 2020. Natürlich rätseln wir jedes Mal, welche Konsole stärker starten wird (obwohl wir es irgendwie schon wissen). Und während die Xbox Series X und PlayStation 5 beide ihre eigenen Vorteile haben, zeigt ein neuer Bericht des Analyseunternehmens DFC Intelligence, dass die PS5 den nächsten „Konsolenkrieg“ ziemlich entscheidend gewinnt.

Laut dem Bericht (über WCCFtech) wird Sonys PlayStation 5 die Xbox Series X von Microsoft bis zum Jahr 2024 um etwa das Doppelte übertreffen. In dem Bericht wird „Consumer Brand Focus“ als einer der Gründe für die potenzielle Umsatz-Unterschiede genannt. Microsoft bemüht sich, die Verbraucher mit der Series X zurückzugewinnen, liegt jedoch einfach zu weit hinter PlayStation.

PS5 schon der klare Sieger?

In dem Bericht heißt es weiter, dass die Xbox Series X nichts tun kann, um diese Wahrnehmung zu ändern. Microsoft hat in letzter Zeit einen stärkeren Schwerpunkt auf Consumer-First-Strategien gelegt und sich stärker auf Xbox Game Pass konzentriert. Dies reicht jedoch möglicherweise nicht aus, wenn alles gesagt und getan ist, zumindest so wie es aussieht.

Der Bericht behauptet, dass die PS5 die nächste PlayStation-Konsole sein wird, die 100 Millionen Einheiten verkauft, was auch die PS4 erreicht hat. Es gibt einen Präzedenzfall für eine so große Lücke zwischen den Konsolen. Selbst jetzt scheint die PS4 doppelt so viel verkauft zu haben wie die Xbox One. Es ist jedoch erwähnenswert, dass Microsoft keine Xbox-Verkaufszahlen mehr bekannt gibt. Es handelt sich also lediglich um Schätzungen aufgrund der gemeldeten Verkaufszahlen von Marktforschern.

Kann die Xbox Series X ihre Wahrnehmung verbessern?

Dies ist nicht der erste Bericht, der auf eine so große Lücke zwischen den nächsten Konsolen der beiden Unternehmen hinweist. Im vergangenen Monat prognostizierte Ampere Analysis auch eine große Lücke zwischen beiden, wobei die PS5 voraussichtlich die Xbox Series X übertreffen wird. Für Microsoft ergibt sich ein beunruhigendes Bild, obwohl das Unternehmen den Konsolenverkauf langsam abschwächt und sich dafür entscheidet, die Xbox One trotz der Veröffentlichung der Xbox Series X die nächsten 18 Monate weiterhin mit neuen Spielen zu unterstützt. Einfach ausgedrückt, sind Konsolenverkäufe für das Unternehmen möglicherweise nicht mehr so ​​wichtig wie früher.

Die Xbox Series X und PlayStation 5 werden in dieser Weihnachtszeit veröffentlicht.