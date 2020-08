Xbox Game Pass: Exklusive Funktionen für Samsung Galaxy-Geräte

Samsung und Microsoft gehen eine starke Partnerschaft ein. So bekommt das Unternehmen aus Redmond seinen "Xbox-Handheld".

Die Xbox Game Pass-App wird einige exklusive Funktionen auf Samsung Galaxy-Geräten bieten. Die Nachricht kommt, nachdem Microsoft angekündigt hat, dass Xbox Game Pass und sein Spiel- Streaming-Dienst Project xCloud ab nächsten Monat auf Android-Geräten verfügbar sein werden.

Wie The Verge berichtet, dass der Samsung Galaxy Store, eine Storefront, die nur auf Samsung Galaxy-Geräten verfügbar ist, eine spezielle Version der Xbox Game Pass-App enthalten wird. Diese Version der App unterstützt laut Veröffentlichung In-App-Käufe und Mikrotransaktionen, was in der Google Play Store-Version der App nicht der Fall ist. Einige Xbox Game Pass-Spiele bieten Mikrotransaktionen wie Charakter-Skins, freischaltbare Charaktere und andere Kosmetika.

Xbox-Handheld? Samsung sorgt dafür!

Der Deal bietet Microsoft wahrscheinlich günstigere Umsatzraten für diese In-App-Käufe. Google reduziert alle In-App-Käufe um 30%, und Microsoft möchte nicht so viel Geld an einen Konkurrenten weitergeben oder so viel Umsatz verlieren. Ein weiteres Unternehmen, das sich gegen diese App Store-Gebühren ausgesprochen hat , ist der Fortnite- Entwickler Epic Games. Tim Sweeney, CEO von Epic Games, hat erst letzte Woche eine Tirade gegen Apples App Store-Gebühren geführt.

Dies ist nur ein Teil der Partnerschaft zwischen Microsoft und Samsung. Das südkoreanische Unternehmen hat außerdem ein Samsung Galaxy Note 20-Bundle angekündigt, das ein kostenloses dreimonatiges Xbox Game Pass-Abonnement enthält.

Derzeit ist noch unklar die die „mobile Gamer-Fraktion“ auf das Xbox Game Pass-Abo reagieren wird. Viele Spieler werden auch unterwegs ihre Xbox-Titel weiterspielen können. Mittlerweile gibt es schicke Controller, die das Smartphone einbetten und daraus einen coolen Handheld machen.