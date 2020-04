Fortnite erhält endlich die Veröffentlichung im Google Play Store

USA – Für die meisten Spieler scheint Fortnite allgegenwärtig zu sein. Es ist eines der meistgespielten Videospiele der Welt, es bringt digitales Geld mit der Hand über die Faust und selbst wenn Fortnite-Fans es nicht spielen, sehen sie es auf Streaming-Plattformen wie YouTube Gaming, Twitch und Co. Es gibt nur eine große Lücke in der Berichterstattung des Battle Royale-Spiels, die seit langem der Google Play Store ist. Android-Benutzer konnten das Spiel weiterhin über die offizielle Website von Fortnite herunterladen, es war jedoch bisher nicht für die Suche oder den Download über die größte Storefront von Android verfügbar.

Epic Games hat anscheinend seinen Kreuzzug aufgegeben, um Google zu zwingen, die Gebühren für die digitalen Transaktionen von Fortnite zu senken. Das Problem für Epic Games war, dass das Spiel aufgrund der Popularität und der Einnahmen ein besseres Angebot als andere Spiele machen sollte. Google hat sich jedoch geweigert, Boden aufzugeben. Epic Games scheint der erste zu sein, der geblinzelt hat.

Fortnite wird jetzt über den Google Play Store erhältlich sein, wahrscheinlich mit der vollen Gebühr von 30% für alle digitalen Transaktionen, die Google für alle Produkte einhebt. Infolgedessen wird Fortnite unter Android wahrscheinlich erheblich an Popularität gewinnen. Jetzt seid ihr als Android-User nur mehr wenige Klicks vom Battle Royale-Spiel entfernt.

Derzeit findet das Astro Nomical-Event im Spiel statt.

Mark your calendars!

Astronomical featuring @trvisXX is coming at you multiple times later this week 🎶 For your local time zone, check https://t.co/7sSufbW0mm pic.twitter.com/gjyZdbctf5

— Fortnite (@FortniteGame) April 20, 2020