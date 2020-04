Fortnite: Dataminer “enthüllen” eine neue Waffe, den Choppa-Killer

Hubschrauber haben im Battle Royale Fortnite von Epic Games für Furore gesorgt, seit der Fahrzeugtyp Choppa Anfang dieses Jahres in einem Update hinzugefügt wurde. Nun scheint es, als würden die Entwickler an einer Möglichkeit arbeiten, der Bedrohung durch die Luft entgegenzuwirken. Wie Dataminer herausgefunden haben gibt es einen neuen Raketenwerfer. Einen Choppa-Killer, wie ich ihn nennen würde.

Die mögliche neue Fortnite-Waffe hat keinen offiziellen Namen, aber der Name im Code des Spiels lautet “MistyBop”. Der Leaker stellte fest, dass es sich um einen Raketenwerfer handelt, der sich auf Hubschrauber spezialisiert und einen Erfolg für die Zerstörung eines Hubschraubers auszeichnen kann. Tatsächlich scheinen auch Audiodateien versteckt zu sein, die abgespielt werden, wenn sich die Waffe an einem Choppa festsetzt, und ein Alarmton, der abgespielt wird, wenn sich die Raketen diesem fliegenden Fahrzeug nähern.

Obwohl die Choppa nicht von Natur aus überwältigt ist, bietet sie den Spielern den entscheidenden Vorteil, auf der großen Karte von Fortnite über ihren Gegnern zu fliegen, damit sie später im Spiel eher überleben können.

Weapon Leak:

Weapon Codename: MistyBop

Weapon: Rocket Launcher

Special Ability: Can lock on to the Helicopter.

Achievements: Destroyed a Choppa with a Missile Battery

Audio Files: pic.twitter.com/JRKIROSTfT

— FireMonkey • Fortnite Intel 🎄 (@iFireMonkey) April 12, 2020