Dr DisRespect enthüllt sein persönliches Ranking der drei besten Battle Royale-Spiele

Dr. DisRespect

Dr DisResepect hat sich zu einem der einflussreichsten und beliebtesten Streamer auf Twitch entwickelt, da er über 4 Millionen Follower auf der beliebten Streaming-Plattform erreicht hat. Es ist bekannt, dass er eine Vielzahl von Spielen spielt. Nicht nur Battle Royale-Titel, sondern zuletzt auch Valorant.

Dr DisResepectist bekannt für seine Triple Threat-Herausforderung, bei der er versucht, drei Battle Royale-Matches aus drei verschiedenen Spielen in einer Streaming-Sitzung zu gewinnen. Während er seine Dubs ziemlich oft bekommt (vielleicht weniger häufig in Spielen wie Fortnite, weil er als Builder weniger kompetent ist), weiß er, was er im Battle Royale-Genre tut.

Während eines kürzlichen Streams fragte ein Fan Doc, was seine drei Lieblingsspiele im Battle Royale sind, und er gab eine interessante Antwort. Zwei Mal, wie er sich selbst nennt, sagte er, dass seine drei besten Battle Royales H1Z1, PUBG und Call of Duty: Blackout sind. Alle drei Optionen sind Spiele, die von der Mainstream-Spielerbasis etwas vergessen wurden, daher sind sie faszinierende Optionen. Doc, der kürzlich seine Twitch-Exklusivitätsvereinbarung erneuert hat, genießt Battle Royales im Militärstil und Spiele mit flüssigem Gunplay und Kontrolle.

Er sagt, er würde Warzone in vielerlei Hinsicht verbessern, auch wenn es das Spiel war, das er gestreamt hat, als ihm von einem Fan die Frage gestellt wurde. Er bemerkte, dass wenn Warzone das Gunplay von Blackout hätte, dem Battle Royale, das mit Call of Duty: Black Ops 4 verbunden ist, wäre es das perfekteste Battle Royale.

Dr. DisRespect hat es genossen, viele verschiedene Spiele zu spielen. Eine Zeitlang schien es, als wäre Docs neues Lieblingsspiel Escape from Tarkov.

Was sagt ihr zu seiner Auswahl? Was sind eure drei Lieblings-Battle Royale-Titel? Sagt es uns in den Kommentaren! Kennt ihr übrigens die neuesten Richtlinien puncto Nacktheit für Twitch? Nein? Dann solltet ihr diesen (lustigen) Artikel nicht verpassen.