Macht man das? Escape From Tarkov kickt High Ping-Spieler einfach

Escape from Tarkov ist seit seiner Veröffentlichung äußerst beliebt. Spieler aus der ganzen Welt melden sich an, auch wenn die Server Schwierigkeiten hatten, der Popularität standzuhalten. Einige dieser Spieler werden jedoch möglicherweise bald von Spielen gekickt.

Escape from Tarkov-Entwickler Battlestate Games hat einen Tweet veröffentlicht, in dem erklärt wird, dass Spieler mit einem Ping von 250 oder höher von den Spielen, in denen sie sich befinden, gekickt werden. Die Spieler haben einige Sekunden Zeit, um ihren Ping zu verringern, bevor der Kick stattfindet. Kurze “Schluckaufe” in einer Netzwerkverbindung sollten die Erfahrungen der Spieler nicht zu sehr beeinträchtigen. Wer nebenbei Videos schaut, sollte sich also ranhalten.

Die Reaktionen auf die Entscheidung waren bisher uneinheitlich. Auf der einen Seite gibt es große Freude damit, allerdings gibt es auch Gegenstimmen. Diese Gegner befürchten nicht mehr mit Freunden spielen zu können die nicht am selbem Kontinent wohnen.

Attention! Tomorrow we plan to switch on server side high ping kicks. The limit will be 250 for a start and it will be lowered for compromise number during testing time #EscapefromTarkov

— Battlestate Games (@bstategames) April 2, 2020